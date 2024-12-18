快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

婦曾遭騙200萬 上網找工作反淪詐團取款車手

中央社／ 彰化18日電

65歲陳姓婦人日前遭詐騙集團騙走200餘萬元，後來上網找到佯稱投資公司收取款項工作，反淪詐團取款車手被逮，彰化警方將陳女共3嫌依詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警16日中午於員林市莒光路附近，發現1名男子行蹤可疑，一路尾隨發現還有2名同夥，待時機成熟時上前盤查，當場查獲陳姓詐騙女車手、黃姓男收水手、吳姓男監控手，並查扣工作證、贓款新台幣90萬元等，成功攔阻詐欺案件。

過程中，黃男奮力掙脫試圖逃跑，林厝派出所長蔡文淦要壓制他導致腳部擦挫傷，所幸1名女路人協助壓制，最終順利制伏3名犯嫌，全案依犯刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方進一步了解，陳姓婦人曾被詐騙集團詐騙200餘萬元，在社群網站尋找工作，卻找到詐團偽稱的投資公司，淪為詐團取款車手。

員林分局長吳詠傑表示，民眾若遇任何金錢交易的陌生要求應提高警覺，切勿輕易相信，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙。

詐騙集團 車手

延伸閱讀

詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

北檢主任檢察官曾揚嶺破台版柬埔寨案 獲公務員傑出貢獻獎

想騙身分證文件 詐團冒用高市府人員

詐團車手4度羈押釋放又犯 起訴移審彰院裁定續押

相關新聞

影／台南幼兒園傳虐童 至少7名幼童被巴頭、重摔、硬塞食物

台南市永康區東橋某幼兒園傳出教保員對2歲幼童「暴力巴頭、摔床上」，最近2周監視器就有7人受害，家長泣訴「震驚又心碎」，該...

高雄毒駕男拒檢衝撞警車釀3警傷 吃11張罰單可罰37萬

高雄市警仁武分局員警今天凌晨追逐李姓男子，支援警車3名員警遭李開車衝撞受傷，警方檢視李男逃捕時多次違規，共對他開出11張...

台中中年男性陳屍英士公園溜冰場 無明顯傷勢檢警釐清死因

台中市第二警分局在今天上午11時許獲報，北區英士公園溜冰場建築物旁，有一名男子陳屍該處，警方查出死者是45歲黃姓男子，黃...

高雄毒駕又一樁 男吸喪屍菸彈後開車連撞路邊4輛機車釀2傷

高雄毒駕肇事又一樁。劉姓男子昨晚使用過含有依托咪酯成分的煙彈，半小時後連撞路邊4輛機車，致2名女子受傷。警方在他車內搜出...

屏東砂石車自撞 司機下車查看疑未拉起手煞車...慘死輪下

砂石車司機李姓男子今上午近10點行駛屏東縣高樹鄉提防路不明原因自撞路旁後，疑下車查看車體損壞情況，手煞車未拉起，導致車體...

鬼月送煞安排13人跳海、7女燒紙錢釀3溺斃 新屋宮廟負責人判2年刑

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」2022年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。