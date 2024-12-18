婦曾遭騙200萬 上網找工作反淪詐團取款車手
65歲陳姓婦人日前遭詐騙集團騙走200餘萬元，後來上網找到佯稱投資公司收取款項工作，反淪詐團取款車手被逮，彰化警方將陳女共3嫌依詐欺等罪嫌移送法辦。
彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警16日中午於員林市莒光路附近，發現1名男子行蹤可疑，一路尾隨發現還有2名同夥，待時機成熟時上前盤查，當場查獲陳姓詐騙女車手、黃姓男收水手、吳姓男監控手，並查扣工作證、贓款新台幣90萬元等，成功攔阻詐欺案件。
過程中，黃男奮力掙脫試圖逃跑，林厝派出所長蔡文淦要壓制他導致腳部擦挫傷，所幸1名女路人協助壓制，最終順利制伏3名犯嫌，全案依犯刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。
警方進一步了解，陳姓婦人曾被詐騙集團詐騙200餘萬元，在社群網站尋找工作，卻找到詐團偽稱的投資公司，淪為詐團取款車手。
員林分局長吳詠傑表示，民眾若遇任何金錢交易的陌生要求應提高警覺，切勿輕易相信，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙。
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