聽新聞
0:00 / 0:00
高雄月子中心疑發生抱錯小孩餵錯奶 家長憤而求償
高雄市鼓山區一家月子中心疑發生抱錯嬰兒餵錯奶烏龍事件，一名媽媽為了親餵小孩在嬰兒室等待餵奶，苦等許久都沒看到小孩，感到疑惑時，一轉頭竟看見自己小孩被抱去給別的媽媽，而且嘴巴已經嘟上去在吸奶；衛生局今派員稽查，月子中心坦承流程疏失，喝錯奶嬰兒家長也已依消保法向業者求償。
據了解，該名媽媽在11月15日入住月子中心，住了27天花了14萬7000元，原本餵奶方式可選擇在房間擠完奶送給護理師，或於指定時間內去嬰兒室親餵，因他們並非在月子中心所屬醫院出生，依月子中心規定，必須進行隔離，期滿才能親餵。
未料解除隔離後，這位媽媽為了親餵在嬰兒室苦等許多，沒看到小孩，轉頭看才發現小孩被抱去給另一個媽媽餵，嘴巴還已經嘟上去在吸奶了。
根據該月子中心親餵流程，小孩子抱出來後，應該會在門口喊媽媽的名字，等媽媽舉手上前之後，接著確認核對手環名字無誤，最後才將小孩交給媽媽，但月子中心完全沒照流程走，以致孩子誤喝了別人的奶。
衛生局表示，民眾反映入住月子中心，餵奶時發生抱錯小孩事件，經了解為該月子中心流程疏失，消費者已向業者提出求償。
衛生局提醒，坐月子中心並非合法立案產後護理機構，僅能提供生活照顧，不能有護理人員或其他醫事人員執業登記，也不能提供專業護理或醫事相關照護。
為保護消費者健康，將依消費者保護法針對坐月子中心執行不定期稽查，積極輔導轉型立案，也呼籲準爸媽選擇立案合格的產後護理之家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言