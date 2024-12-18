高雄月子中心疑發生抱錯小孩餵錯奶 家長憤而求償

高雄市鼓山區一家月子中心疑發生抱錯嬰兒餵錯奶烏龍事件，一名媽媽為了親餵小孩在嬰兒室等待餵奶，苦等許久都沒看到小孩，感到疑惑時，一轉頭竟看見自己小孩被抱去給別的媽媽，而且嘴巴已經嘟上去在吸奶；衛生局今派員稽查，月子中心坦承流程疏失，喝錯奶嬰兒家長也已依消保法向業者求償。

據了解，該名媽媽在11月15日入住月子中心，住了27天花了14萬7000元，原本餵奶方式可選擇在房間擠完奶送給護理師，或於指定時間內去嬰兒室親餵，因他們並非在月子中心所屬醫院出生，依月子中心規定，必須進行隔離，期滿才能親餵。

未料解除隔離後，這位媽媽為了親餵在嬰兒室苦等許多，沒看到小孩，轉頭看才發現小孩被抱去給另一個媽媽餵，嘴巴還已經嘟上去在吸奶了。

根據該月子中心親餵流程，小孩子抱出來後，應該會在門口喊媽媽的名字，等媽媽舉手上前之後，接著確認核對手環名字無誤，最後才將小孩交給媽媽，但月子中心完全沒照流程走，以致孩子誤喝了別人的奶。

衛生局表示，民眾反映入住月子中心，餵奶時發生抱錯小孩事件，經了解為該月子中心流程疏失，消費者已向業者提出求償。

衛生局提醒，坐月子中心並非合法立案產後護理機構，僅能提供生活照顧，不能有護理人員或其他醫事人員執業登記，也不能提供專業護理或醫事相關照護。