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新北67歲男騎YouBike闖紅燈遭撞噴飛 再收最高1200元罰單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市67歲吳男日前騎YouBike行經板橋區板新路人行道時，竟闖紅燈穿越巷口，當場被從巷內騎出的機車撞上。吳男連人帶車噴飛倒地全身多處擦挫傷，送醫後已無大礙，75歲陸姓騎士則未受傷。警方依道交條例對闖紅燈的吳男開罰，可處300至1200元罰款。

據了解，海山警方10日中午12時許接獲報案，在板橋區板新路發生交通事故。警方及救護人員到場後，發現騎乘YouBike的67歲吳男倒臥路面全身多處擦挫傷，立即將他送往雙和醫院急救，所幸經治療後已無大礙。

警方調閱監視器追查，發現吳男騎Ubike行經板新路人行道欲穿越93巷口時，未注意到路口號誌是紅燈直接闖越，此時75歲陸男騎機車從93巷口駛出，見狀煞車不及直接撞上，吳男當場噴飛倒地。

警方對雙方酒測均未喝酒，初判吳男未依遵守號誌闖紅燈，故與直行的陸男發生事故，依道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款開罰，可處300元以上1200元以下罰款。

海山警方到場處理，初判吳男闖紅燈釀禍。記者黃子騰／翻攝
海山警方到場處理，初判吳男闖紅燈釀禍。記者黃子騰／翻攝
吳男(紅圈處)騎乘YouBike闖紅燈穿越巷口，遭騎機車的陸男撞上。圖／擷取自臉書社團我是板橋人
吳男(紅圈處)騎乘YouBike闖紅燈穿越巷口，遭騎機車的陸男撞上。圖／擷取自臉書社團我是板橋人
吳男騎乘YouBike闖紅燈穿越路口，與陸男騎乘的機車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
吳男騎乘YouBike闖紅燈穿越路口，與陸男騎乘的機車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

交通事故 人行道 紅燈

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