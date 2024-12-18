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日夜溫差釀外牆剝落 高雄婦遭大樓「磁磚雨砸頭」昏迷

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時，婦人已意識不清；高雄市工務局建築管理處表示，近日冬季日夜溫差大，建築物外牆飾材容易剝落，目前現場已設置圍籬警示帶，市府將請管理委員會在30日內修繕完成，屆時未完成將依建築法規定開罰。

大樹區九大路一處社區昨日下午2時發生中庭外牆磁磚掉落，造成一名68歲陳姓婦人受傷；工務局局長楊欽富表示，外牆磁磚剝落的主因是材料品質、施工良劣及環境因素等，大樓住戶及管委會應隨時注意外牆磁磚狀況，於颱風、大雨、地震過後及環境溫差太大應巡視外牆是否有磁磚隆起或剝落的情形。

工務局呼籲，冬季日夜溫差大，民眾行走時應在建築物騎樓內行走，以避免外牆飾材剝落造成意外發生，若發現建築物外牆有剝落或隆起的情形，可以撥打1999向市府舉報，經工務局確認有影響公共安全者，將於現場張貼「當心墜落物告示」並要求該建築物所有權人、使用人改善，否則處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

工務局目前已在事發地設置圍籬警示帶，並請管理委員會於30日內修繕完成，如屆時未完成將依建築法規定開罰，並提醒如果無法在短期立即修繕，應詢問專業技師評估設置外牆安全防護網架等臨時性工程，以避免磁磚等掉落而造成危險。

高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。圖／高雄市工務局提供
高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。圖／高雄市工務局提供
高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。記者宋原彰／翻攝
高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。記者宋原彰／翻攝
高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。圖／高雄市工務局提供
高雄市大樹區昨日下午遭住家大樓脫落的磁磚砸中頭部，當下陷入昏迷並倒在中庭，鄰居發現時時，婦人已意識不清。圖／高雄市工務局提供

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