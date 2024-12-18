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嫌人畫得差噴漆蓋上去 高雄柴山阿朗壹碉堡被亂搞...警逮2塗鴉客

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄柴山「阿朗壹」步道1處軍方廢棄碉堡遭塗鴉破壞，警方追查塗鴉客，發現2名男子11 月中旬出沒碉堡附近，以車追人，查出鍾姓、胡姓2男子涉嫌塗鴉，趁回國同步拘捕2人到案，依毀損及違反國家公園法罪嫌移送法辦。

柴山阿朗壹步道可眺望海景，是許多網友口中的賞海秘境，屬於壽山國家自然公園的範疇。壽山國家自然公園受國家公園法保護，11月下旬，遊客發現這裡的軍方廢棄碉堡遭塗鴉，原本土黃色的碉堡，遭噴漆塗上黑、白線條和紅、紫色塊，畫上「AYO」字樣，感到煞風景，大罵沒公德心。

高雄市警鼓山分局與國家自然公園管理處獲報，派員勘察，發現11月中旬碉堡便遭塗鴉。警方調閱監視器，發覺11月13日曾有2名男子開車現蹤，2人拿噴漆進阿朗壹步道後上車離去，警方過濾數百處監錄系統畫面，查出是鍾姓男子（21歲）的轎車，立即追查鍾的去向。

警方發覺，案發後鍾男已經出國赴日本，暫按兵不動，直到得悉鍾男12月13日將回國，動員赴桃園機場，拘捕鍾男到案，並到他高雄住處住處查扣7罐噴漆，另查出和他一起去塗鴉的人是胡姓男子（21歲），派員到高雄市三民區拘捕胡。鍾、胡2人都坦承涉案。

鍾男以前也曾在高雄、台中等地，同因在街頭塗鴉被捕，「AYO」是他塗鴉的署名。據調查，鍾因為看到秘境碉堡可看海景，但碉堡曾有人塗鴉，覺得自己能畫得比原先塗鴉的好，才提議和不會作畫的胡一起塗鴉。警方將他們依違反國家公園法及毀損罪嫌移送法辦。

高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方查獲2塗鴉客。記者林保光／翻攝

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