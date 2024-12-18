影／彰化老翁尿尿跌下1層樓高排水溝 濕冷顫抖狂喊「救命」
彰化縣一名70歲行動不便的老翁本月16日清晨外出運動，路邊解尿時，不慎跌落一層樓高的排水溝，身體多處擦傷，更因天寒，溝水甚冷，無法自行脫困，只能大聲呼救，被路人發現報請警方及消防分隊即時救援，將他吊掛上岸，送醫治療，幸無大礙。
據目擊民眾表示，他途經花壇鄉中山路二段全興工業前路段時，聽到排水溝內傳來一陣「救命」呼喊聲，發現一名老翁跌落大排水溝中，立即撥打派出所電話報案。
花壇分駐所巡邏員警謝俊彬及林靖任立即趕赴現場救援，到場後，發現一名老翁平躺在濕滑大排水溝內，由於溝渠深險且坡度溼滑，老翁無法自行脫困，情況十分危急。
警方立即展開救援行動，一邊安撫老翁情緒，一邊聯繫消防局派遣救援設備及救護車支援。在警方與消防隊通力合作下，成功將他吊掛救回岸上，由於當時氣溫低，全身不斷顫抖，消防人員立即將他送往彰化市秀傳醫院進一步治療與檢查，無生命危險。
彰化警分局提醒民眾，清晨及夜間出入行走時應提高警覺，注意路面及周邊環境，尤其是水溝、工地或易滑地帶，避免意外發生。
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