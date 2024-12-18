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台南女要解定存5萬5千美元 銀行副理報警了
台南市蕭姓女子透過網路接觸國外投資管道，卻誤入詐騙集團陷阱，誤信話術，昨天到東區某銀行解除定存5萬5000美元折合新台幣178萬多元，並匯款至國外不明帳戶。銀行副理見狀認為蕭女遭詐騙，立即通知警方前來釐清，警員及時攔阻，避免蕭女遭騙。
據了解，蕭女（63歲）昨天下午3點20分到台南市東區東門路三段某銀行，欲解除美元定存並匯款至國外銀行帳戶稱要進行國外直銷投資，銀行副理見狀懷疑蕭女可能遭詐騙遂立即通知警方前來處理。台南市警一分局後甲派出所警員林家揚、胡博盛2人獲報後，立即前往查處。
警員到場後關懷詢問蕭女獲得投資管道及內容、聯繫方式與對象身分等問題，蕭女僅稱係在網路上找到的管道且要投資國外直銷，並透過電子郵件方式與對方聯繫，其餘問題皆無法清楚說明。當下警方進一步說明網路假投資真詐騙之手法與相關案例後，蕭女始驚覺可能遭詐騙，並取消解除定存及匯款念頭，成功保住自己約新台幣178萬6950元的辛苦血汗錢。
台南市警一分局提醒，民眾網路投資要小心，如在網路上接獲投資相關訊息千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方盡速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫。
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