剛出社會女生網路交友昏了頭 辦信貸投資被騙50萬元

24歲的「小芬」今年8月底，從交友網體結識一名男子，在對方多金印象及噓寒問暖攻勢下，誘使她分兩次匯給50多萬元投資以太幣，又要她辦貸款投資，直到她從臉書「彰化人大小事」披露相關詐騙案例，向版主徵詢，才知道受騙，向警方報案，避免更多人被騙。

「小芬」大學畢業，工作1年多，如同很多年輕人一樣，喜歡上交友軟體，今年8月底，從「探探」交友網體自動配對，結識一名男子，對方為取得信任，以照片及影片給她有多金及俊俏印象，兩人經常聊天，男子還噓寒問暖，經過3個月聊天，即互相加Line 進一步連繫。

「小芬」說，這名男子即進而提到要讓認識他的姊姊、舅舅，還說要舅舅從事以太幣投資，要報她賺錢。他還表示幫她開兩個帳戶，由他分開兩次分別存入價值約新台幣30萬元的以太幣，取得她的信任。

男子還告訴說，他舅舅另有官方活動可以參加，有更高的10%報酬回饋。自稱男子舅舅表示，她不用付錢，她原本不太相信，後來果真付錢到帳戶，她才相信，接著又表示，以投資的錢不足，即要她先墊錢。

她說，她即依男子指示的步驟，先匯15萬新台幣，對方卻說還不夠，如果她不給錢，就揚言告她，還恐嚇說知道她的住址，她害怕之下，再辦信用貸款36萬元，分五次買點數、二次匯款支付，總共給對方51萬元。

但男子還不斷需索，一直要她買幣，開始有了懷疑，但不知道怎麼處理。直到她看到臉書社團「彰化人大小事」版主蔡坤翰，針對詐騙案例的宣導，她才主動連繫蔡坤翰，在蔡坤翰找友人陪同，向彰化警方報案。

警方告訴她，這其實是很明顯的「假交友，真詐財」的假投資套路，立即對男子開設的帳戶為警示帳戶，男子知道詐騙伎倆披露後，立即退出與她的Line交友，就此失去音訊。「小芬」出社會還沒賺什麼錢，就背了一身債，家人十分生氣，只能先幫忙償債。

警方說，「小芬」被以「假交友，真詐財」手法詐騙，不要說涉事未深的社會新鮮人，很多很有社會閱歷者若是一時不察，也會被騙，就算警方一再宣傳，但是台灣單是上個月就發生49件，受騙金額達9004萬元，金額是五大詐騙手法第一名。

彰化縣警察局刑警大隊表示，類似「假交友，真詐財」的手法，可參閱警政署「打詐儀錶板」宣導的「防詐小撇步」及「詐騙話術解析」，以及具體案例，提供參考，民眾如果懷疑可能被詐騙，可以打165防詐專線查詢。