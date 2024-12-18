影／桃園生技廠清晨火警 榖粉倉庫竄濃煙

桃園市桃園區興華路一處生物科技工廠今清晨傳出火警，現場存放穀粉的倉庫不斷冒出濃煙，消防局獲報出動94人、消防車38輛到場救援，無人受傷受困，起火原因調查中。

桃園市消防局今清晨6點28分獲報，桃園區興華路一處工廠倉庫發生火警，消防人員抵達後確認現場為地上4層鋼筋混凝土、第5層鐵皮加蓋、地下1層鋼筋混凝土結構建築物；起火層第4層。

消防局出動消防人員94名、消防車38輛及救護車3輛到場救援，現場倉庫冒煙、沒有明火，燃燒穀粉及面積15平方公尺，消防人員在外拉起封鎖線，耗時逾1小時30分鐘熄滅火勢，目前殘火仍在處理中，所幸無人員受傷、受困。