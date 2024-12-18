快訊

就安基金濫用連環爆 藍委要求暫緩審查勞動部預算「拒絕背書」

震撼汽車界！Honda、Nissan傳協商合併 也考慮納入三菱

馬英九今訪陸「努力將兩岸民間的誤解降到最低」

聽新聞
0:00 / 0:00

搬走公司貨上網賣還堆滿自家客廳 老闆報警逮自家司機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓男子擔任一家生活日用品中盤商司機，卻經常利用職務之便把貨運回家中上網銷售。公司老闆因發現貨物不明原因短缺，暗中查覺應是張姓司機所為。警方據報，向檢察官請得搜索票，日前到張男家中搜索，當場搜得價值9萬多元貨物，隨即依竊盜罪嫌將張移送法辦。

據了解，這家公司的林姓負責人本月5日到霧峰警分局內新派出所報案，表示近日發現公司貨物不明原因短缺，致使出貨異常，經盤點查出疑是張姓司機趁職務之便，將欲出貨販售的商品運回自己家中，還把所竊得商品上架到網路販賣銷贓。

警方12日前往張姓司機家中搜索時，張姓司機起先還裝作不知道，並說家中貨物都是向同行取得，但因拿不出相關證明，無法自圓其說，後來才坦承大部分都是向公司竊得。他所竊得的商品堆滿家中客廳，警方後來搬回清點，擺滿了一地，林姓負責人也到場指認那些貨品都是他公司的。

警方將贓物運回清點，擺滿了一地，林姓負責人也到場指認那些貨品都是他公司的。圖／民眾提供
警方將贓物運回清點，擺滿了一地，林姓負責人也到場指認那些貨品都是他公司的。圖／民眾提供
台中市張姓男子竊取公司貨品，堆滿家中客廳。圖／民眾提供
台中市張姓男子竊取公司貨品，堆滿家中客廳。圖／民眾提供

台中市 網路 老闆

延伸閱讀

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

影／低溫急凍洗澡全冷水...熱水器竟被偷 警逮水電專業竊賊

劉正富20年前被控打死人…再判無罪落淚 法庭上一陣歡呼聲

影／掛羊頭賣狗肉？北市養生館「加3千」可全套 警持票抓26人

相關新聞

影／高雄警追逐可疑車遭衝撞 3警受傷送醫警車毀

高雄市警仁武分局仁武派出所今天凌晨盤查可疑車輛，1名原本在車上睡覺的李姓男子，見到員警竟加速逃離，員警追3公里後，支援攔...

影／彰化老翁尿尿跌下1層樓高排水溝 濕冷顫抖狂喊「救命」

彰化縣一名70歲行動不便的老翁本月16日清晨外出運動，路邊解尿時，不慎跌落一層樓高的排水溝，身體多處擦傷，更因天寒，溝水...

台南女要解定存5萬5千美元 銀行副理報警了

台南市蕭姓女子透過網路接觸國外投資管道，卻誤入詐騙集團陷阱，誤信話術，昨天到東區某銀行解除定存5萬5000美元折合新台幣...

剛出社會女生網路交友昏了頭 辦信貸投資被騙50萬元

24歲的「小芬」今年8月底，從交友網體結識一名男子，在對方多金印象及噓寒問暖攻勢下，誘使她分兩次匯給50多萬元投資以太幣...

雲林賓士車沒酒駕 保齡球式連撞11輛汽機車翻覆

雲林縣斗六市城頂街昨晚發生一起車禍，一輛賓士轎車疑似轉彎不慎，連撞停放路邊的四輛汽車、七輛機車，隨後翻覆在人行道上，所幸...

影／桃園生技廠清晨火警 榖粉倉庫竄濃煙

桃園市桃園區興華路一處生物科技工廠今清晨傳出火警，現場存放穀粉的倉庫不斷冒出濃煙，消防局獲報出動94人、消防車38輛到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。