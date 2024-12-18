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搬走公司貨上網賣還堆滿自家客廳 老闆報警逮自家司機
台中市張姓男子擔任一家生活日用品中盤商司機，卻經常利用職務之便把貨運回家中上網銷售。公司老闆因發現貨物不明原因短缺，暗中查覺應是張姓司機所為。警方據報，向檢察官請得搜索票，日前到張男家中搜索，當場搜得價值9萬多元貨物，隨即依竊盜罪嫌將張移送法辦。
據了解，這家公司的林姓負責人本月5日到霧峰警分局內新派出所報案，表示近日發現公司貨物不明原因短缺，致使出貨異常，經盤點查出疑是張姓司機趁職務之便，將欲出貨販售的商品運回自己家中，還把所竊得商品上架到網路販賣銷贓。
警方12日前往張姓司機家中搜索時，張姓司機起先還裝作不知道，並說家中貨物都是向同行取得，但因拿不出相關證明，無法自圓其說，後來才坦承大部分都是向公司竊得。他所竊得的商品堆滿家中客廳，警方後來搬回清點，擺滿了一地，林姓負責人也到場指認那些貨品都是他公司的。
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