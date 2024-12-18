搬走公司貨上網賣還堆滿自家客廳 老闆報警逮自家司機

台中市張姓男子擔任一家生活日用品中盤商司機，卻經常利用職務之便把貨運回家中上網銷售。公司老闆因發現貨物不明原因短缺，暗中查覺應是張姓司機所為。警方據報，向檢察官請得搜索票，日前到張男家中搜索，當場搜得價值9萬多元貨物，隨即依竊盜罪嫌將張移送法辦。

據了解，這家公司的林姓負責人本月5日到霧峰警分局內新派出所報案，表示近日發現公司貨物不明原因短缺，致使出貨異常，經盤點查出疑是張姓司機趁職務之便，將欲出貨販售的商品運回自己家中，還把所竊得商品上架到網路販賣銷贓。