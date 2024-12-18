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影／藝人郭彥均自曝也被騙...損失7位數 助南警拍片反詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

藝人郭彥均自曝曾被好友邀約投資，前面幾個月都還有拿回不少錢，沒想到都是詐騙集團的手法，損失金額達7位數。台南市警二分局邀請郭彥均擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在警分局臉書粉絲專頁，呼籲大眾別輕易遭詐騙。

郭彥均透露，過去曾相信一起長大的朋友，跟進獲利達18%的投資，加上朋友允諾說「如果賠錢我賠給你」，於是他便毫不猶豫拿出一間台北東區公寓頭期款，約莫7位數的金額投資，原本還有拿到錢，接著便開始出現各種原因拖欠，後續音訊全無。

郭彥均說，好康的事情絕對不會降臨到我們身上，有賺錢的話絕對不會分給你賺。因此郭彥均鄭重呼籲大眾遇到高報酬投資，務必要小心，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

台南市警二分局分局長劉怡宗指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP投資，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

藝人郭彥均協助台南市警二分局拍攝「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別有貪念，避免遭詐騙。圖／台南市警二分局提供
藝人郭彥均協助台南市警二分局拍攝「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別有貪念，避免遭詐騙。圖／台南市警二分局提供

報酬 朋友 詐騙集團

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