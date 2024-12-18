影／藝人郭彥均自曝也被騙...損失7位數 助南警拍片反詐騙
藝人郭彥均自曝曾被好友邀約投資，前面幾個月都還有拿回不少錢，沒想到都是詐騙集團的手法，損失金額達7位數。台南市警二分局邀請郭彥均擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在警分局臉書粉絲專頁，呼籲大眾別輕易遭詐騙。
郭彥均透露，過去曾相信一起長大的朋友，跟進獲利達18%的投資，加上朋友允諾說「如果賠錢我賠給你」，於是他便毫不猶豫拿出一間台北東區公寓頭期款，約莫7位數的金額投資，原本還有拿到錢，接著便開始出現各種原因拖欠，後續音訊全無。
郭彥均說，好康的事情絕對不會降臨到我們身上，有賺錢的話絕對不會分給你賺。因此郭彥均鄭重呼籲大眾遇到高報酬投資，務必要小心，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。
台南市警二分局分局長劉怡宗指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP投資，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言