影／藝人郭彥均自曝也被騙...損失7位數 助南警拍片反詐騙

藝人郭彥均自曝曾被好友邀約投資，前面幾個月都還有拿回不少錢，沒想到都是詐騙集團的手法，損失金額達7位數。台南市警二分局邀請郭彥均擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在警分局臉書粉絲專頁，呼籲大眾別輕易遭詐騙。

郭彥均透露，過去曾相信一起長大的朋友，跟進獲利達18%的投資，加上朋友允諾說「如果賠錢我賠給你」，於是他便毫不猶豫拿出一間台北東區公寓頭期款，約莫7位數的金額投資，原本還有拿到錢，接著便開始出現各種原因拖欠，後續音訊全無。

郭彥均說，好康的事情絕對不會降臨到我們身上，有賺錢的話絕對不會分給你賺。因此郭彥均鄭重呼籲大眾遇到高報酬投資，務必要小心，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。