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高雄前鎮區天冷暗夜竄火 母子火場逃命獲救
高雄市前鎮區今天凌晨發生火警，巷弄內透天樓房冒煙竄出火舌，住屋內的1對母子連忙逃生，母親逃出後發現兒子還在屋內，消防隊救出她兒子，預防性送醫，已無大礙，懷疑電器走火引發火警，確實起火原因由消防局調查中。
今天凌晨高雄市天氣變冷，凌晨1時50分左右，前鎮區鎮北四巷突然傳出火警，消防局出動15車32人趕往火場救人滅火。
警、消到達火場，發現濃煙竄出、火勢猛烈，火舌由巷子內王姓婦人（68歲）所住的透天樓房竄出，王婦已經自行逃出，但是兒子（41歲）仍在屋內，她急忙請消防員救兒子。
消防隊員立即布水線搶救，約10多分鐘後馬上控制火勢，救出屋內的王姓男子，王男因吸入濃煙，由救護人員預防性送醫，已無大礙。火勢在凌晨2時16分撲滅，1樓屋內已燒毀。
王姓女屋主表示不知怎麼起火，只問聞到燒焦味，一出房門就見房子內燒起來，她便趕緊逃出。警、消懷疑天氣變冷，可能電器走火釀禍，確實起火原因仍待消防局調查。
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