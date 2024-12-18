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影／高雄警追逐可疑車遭衝撞 3警受傷送醫警車毀
高雄市警仁武分局仁武派出所今天凌晨盤查可疑車輛，1名原本在車上睡覺的李姓男子，見到員警竟加速逃離，員警追3公里後，支援攔截的另輛警車遭李衝撞，造成雙方車輛受損，3名警員受傷送醫。
今天凌晨4時許，仁武派出所警車巡邏經過高雄市仁武區八德北路，發現1輛黑色轎車違停路旁發動著，員警覺得可疑上前敲窗，要車上的李姓男子（33歲）開窗下車受檢。
李一開窗，員警發覺車內有疑似毒品味道，要求駕駛李男下車，不料李男卻突然加速竄逃。
員警立即乘警車追去，並通報線上巡邏員警支援。警方發現李男沿途蛇行、迴轉、闖紅燈，約追逐3公里，支援的仁武派出所另輛警車在仁武區鳳仁路與水管路，停在前方攔阻李男的轎車，不料，李男竟涉嫌衝撞警車，導致警車車頭凹陷，車內3名支援員警潘姓、張姓警員與張姓女警3人受傷。李輕微擦傷、轎車也損毀。
消防局據報，將3名員警送往高雄榮總醫院急救。警方表示，3員警分別頭部及手腳擦挫傷，意識清楚無大礙。
員警逮捕李，在車內搜出海洛英約2.47克、依托咪酯與安非它命約14.64克，全案依公共危險罪及妨害公務罪嫌查辦。
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