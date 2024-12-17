太擠！基隆父載妻小「騎車四貼」 最後座7歲男童摔落

基隆一對年輕夫妻今天中午在海洋廣場前方雙方拉扯爭執，後來兩人決定回家再好好溝通，沒想到丈夫載同妻子和2個小孩，4人共乘機車，途中坐最後面的7歲男童疑重心不穩而從機車上跌落路面，導致臉部、膝蓋擦傷送醫無大礙，警方聯繫社工協助，並依職權向新府進行家暴通報處理。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天中中午接獲報案，稱忠一路海洋廣場前有大人和小孩拉扯糾紛，後來從車上有男童掉下車，警方獲報後立即前往現場。

未料，行經海洋廣場前其中一名7歲的孩子，不慎跌落，被胡妻抓住，大喊要丈夫趕緊停車，並請救護車將孩子送往醫院。

經警方到場瞭解，兩名大人為夫妻關係，因家庭相處問題起口角，後來兩人決定回家溝通，二大二小起上丈夫騎的機車，「四貼」回家。但返家途中，疑座位太擠，坐機車後座的7歲男童疑似因重心不穩而從機車上跌落，導致男童臉部、膝蓋擦傷。