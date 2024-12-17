快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

太擠！基隆父載妻小「騎車四貼」 最後座7歲男童摔落

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一對年輕夫妻今天中午在海洋廣場前方雙方拉扯爭執，後來兩人決定回家再好好溝通，沒想到丈夫載同妻子和2個小孩，4人共乘機車，途中坐最後面的7歲男童疑重心不穩而從機車上跌落路面，導致臉部、膝蓋擦傷送醫無大礙，警方聯繫社工協助，並依職權向新府進行家暴通報處理。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天中中午接獲報案，稱忠一路海洋廣場前有大人和小孩拉扯糾紛，後來從車上有男童掉下車，警方獲報後立即前往現場。

未料，行經海洋廣場前其中一名7歲的孩子，不慎跌落，被胡妻抓住，大喊要丈夫趕緊停車，並請救護車將孩子送往醫院。

經警方到場瞭解，兩名大人為夫妻關係，因家庭相處問題起口角，後來兩人決定回家溝通，二大二小起上丈夫騎的機車，「四貼」回家。但返家途中，疑座位太擠，坐機車後座的7歲男童疑似因重心不穩而從機車上跌落，導致男童臉部、膝蓋擦傷。

警方說，男童就醫後無大礙，後續聯繫社工至所協助進行安置，並依職權進行家暴通報。

父載妻及兩小孩「四貼」，7歲男童太擠摔落車送醫擦傷。本報資料照片
父載妻及兩小孩「四貼」，7歲男童太擠摔落車送醫擦傷。本報資料照片

丈夫 夫妻關係

延伸閱讀

「百尺竿頭 迎繽萬千」—— 基隆百年特展　見證基隆的世紀風華

基隆民進黨議員張顥瀚詐領助理費78萬 今起訴自白犯罪繳回

影／基隆跨年660秒煙火秀搶先看 逾5千發迎建城百年

批環評淪能源暴力打手 民團要求四接先聽證再環評

相關新聞

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線遭車輾 肋骨刺穿肺臟亡

高雄市李姓婦人今天走行穿越道過馬路，遭林姓女子開轎車撞上，婦人被轎車輾過上半身，李婦經送醫後，因肋骨骨折，刺穿肺臟，於今...

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

新竹縣一隻黑狗外出時，在菜園撿回了人頭骨，飼主嚇得報警，經檢警比對確認是相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，順利...

7旬丈夫騎車不慎擦撞遊覽車 後座妻子遭輾右腿截肢畫面曝光

新北市75歲吳男今天下午4時許騎機車載著75歲余姓妻子，行經中和區中正路切換車道時與胡男駕駛的遊覽車發生碰撞，夫妻當場人...

高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

高雄市仁武區發生砂石車司機連姓司男子出車後不見人影，朋友四處找人，才在6小時後，竟發現他頭部遭砂石車車斗壓住，鮮血直流，...

太擠！基隆父載妻小「騎車四貼」 最後座7歲男童摔落

基隆一對年輕夫妻今天中午在海洋廣場前方雙方拉扯爭執，後來兩人決定回家再好好溝通，沒想到丈夫載同妻子和2個小孩，4人共乘機...

高雄大樹區大樓出現「磁磚雨」 婦人疑遭砸中意識不清

高雄市大樹區1名婦人今天下午倒在住處大樓中庭，頭部受傷，她身旁有一些磁磚，消防局據報將婦人送醫急救。據警、消初步了解，疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。