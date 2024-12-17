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7旬丈夫騎車不慎擦撞遊覽車 後座妻子遭輾右腿截肢畫面曝光
新北市75歲吳男今天下午4時許騎機車載著75歲余姓妻子，行經中和區中正路切換車道時與胡男駕駛的遊覽車發生碰撞，夫妻當場人車倒地。余婦雙腿慘遭遊覽車輾過，緊急送醫後右腿遭截肢，左腿目前觀察中。車禍肇責歸屬目前正由警方調查中。
據了解，中和警方今天下午4時許獲報，在中和區中正路有機車及遊覽車車禍。警方及救護人員獲報到場，發現騎乘機車的丈夫吳男全身多處擦挫傷、坐在後座的妻子余女雙腿遭遊覽車輾過，救護人員立即將2人送醫。但余女右小腿因傷勢嚴重慘遭截肢，左腿目前仍在觀察中，夫妻倆均無生命危險。
從監視器畫面發現，事發當時吳男騎機車沿中和區中正路往板橋方向行駛時，欲切換到內側第二車道，同向56歲胡男駕駛的遊覽車欲沿中正路內側第一車道往第二車道變換車道)，雙方在第二車道交錯時發生擦撞。警方對胡男進行酒測發現並未喝酒，車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。
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