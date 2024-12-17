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行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線遭車輾 肋骨刺穿肺臟亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市李姓婦人今天走行穿越道過馬路，遭林姓女子開轎車撞上，婦人被轎車輾過上半身，李婦經送醫後，因肋骨骨折，刺穿肺臟，於今天下午死亡，令高雄行人地獄多添增1條冤魂。

今天上午10時40分許左右，李姓婦人（68歲）步行到高雄市新興區青年一路與仁智街口，她沿著青年一路走斑馬線要穿越馬路，不料，林姓女子（44歲）駕駛轎車沿仁智街正左轉青年一路時，未注意行人走人行穿越道才撞上李婦。李婦倒地，遭車子輾壓過上半身，林女才及時停車。

路人驚見李婦上半身卡在車底，趕緊向119求救，消防隊員趕抵將李婦救出，發現她意識清楚，身上多處挫傷，趕送大同醫院急救。不料，李婦送醫後，醫護人員發現她肋骨骨折，肋骨刺穿肺臟，搶救至今天下午1時左右不治。

警方查問事發原因，林女說左轉時沒注意到路人，調閱路口監錄影像，發覺林女駕駛轎車因未禮讓行人致人受傷，開罰將吊銷執照。後來李婦不治，警方依過失致死罪嫌，將林女移送法辦。

高雄李姓婦人走斑馬線過馬路，遭轎車撞上，2小時後不治。記者林保光／翻攝
高雄李姓婦人走斑馬線過馬路，遭轎車撞上，2小時後不治。記者林保光／翻攝

行人地獄 車禍 高雄市

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