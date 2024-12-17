行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線遭車輾 肋骨刺穿肺臟亡

高雄市李姓婦人今天走行穿越道過馬路，遭林姓女子開轎車撞上，婦人被轎車輾過上半身，李婦經送醫後，因肋骨骨折，刺穿肺臟，於今天下午死亡，令高雄行人地獄多添增1條冤魂。

今天上午10時40分許左右，李姓婦人（68歲）步行到高雄市新興區青年一路與仁智街口，她沿著青年一路走斑馬線要穿越馬路，不料，林姓女子（44歲）駕駛轎車沿仁智街正左轉青年一路時，未注意行人走人行穿越道才撞上李婦。李婦倒地，遭車子輾壓過上半身，林女才及時停車。

路人驚見李婦上半身卡在車底，趕緊向119求救，消防隊員趕抵將李婦救出，發現她意識清楚，身上多處挫傷，趕送大同醫院急救。不料，李婦送醫後，醫護人員發現她肋骨骨折，肋骨刺穿肺臟，搶救至今天下午1時左右不治。