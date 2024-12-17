高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

高雄市仁武區發生砂石車司機連姓司男子出車後不見人影，朋友四處找人，才在6小時後，竟發現他頭部遭砂石車車斗壓住，鮮血直流，死在車斗下。警方初步研判，連姓男子疑修理車斗，遭車斗壓中身體，頭部已受創嚴重，已經死亡。

據了解，連姓男子（69歲）駕駛的砂石車是他名下的車子，他是靠行載運貨物。今天上午8時30分許，他出車到高雄市仁武區澄觀路附近某巷子，到園藝場要載運貨物，後來朋友卻一直聯繫不到他，他妻子今天中午也報警協尋。

直到今天下午2時45分許，仁武警分局據報，仁武區灣勢段發生意外事故，有人遭砂石車壓中身體，車身滿是鮮血，警方立即趕赴事故現場，才發現砂石車是連姓男子的車，但連姓男子趴在車斗與車頭之間，身體被車斗壓住，直冒鮮血。消防局據報，派救護人員到場，發現連男已經氣絕多時。