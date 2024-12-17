快訊

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線上身遭車輾 刺穿肺臟身亡

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區發生砂石車司機連姓司男子出車後不見人影，朋友四處找人，才在6小時後，竟發現他頭部遭砂石車車斗壓住，鮮血直流，死在車斗下。警方初步研判，連姓男子疑修理車斗，遭車斗壓中身體，頭部已受創嚴重，已經死亡。

據了解，連姓男子（69歲）駕駛的砂石車是他名下的車子，他是靠行載運貨物。今天上午8時30分許，他出車到高雄市仁武區澄觀路附近某巷子，到園藝場要載運貨物，後來朋友卻一直聯繫不到他，他妻子今天中午也報警協尋。

直到今天下午2時45分許，仁武警分局據報，仁武區灣勢段發生意外事故，有人遭砂石車壓中身體，車身滿是鮮血，警方立即趕赴事故現場，才發現砂石車是連姓男子的車，但連姓男子趴在車斗與車頭之間，身體被車斗壓住，直冒鮮血。消防局據報，派救護人員到場，發現連男已經氣絕多時。

據警方了解，連男身上已現屍斑，可能是在升起砂石車車斗修理車子，不料車斗因不明原因掉下致壓中他，他頭部也遭車斗壓住變形致命，但確實死因仍待檢方相驗。

高雄砂石車司機疑修車時遭車斗壓下，警方據報到場，他已死亡多時。記者林保光／翻攝
高雄砂石車司機疑修車時遭車斗壓下，警方據報到場，他已死亡多時。記者林保光／翻攝
高雄砂石車司機疑修車時遭車斗壓下，警方據報到場，他已死亡多時。記者林保光／翻攝
高雄砂石車司機疑修車時遭車斗壓下，警方據報到場，他已死亡多時。記者林保光／翻攝

砂石

延伸閱讀

影／台84砂石車失控撞護欄 柴油滲漏翻覆起火...駕駛急逃出

陽光行動／北廢南倒 西濱台61線成犯罪公路

砂石車違規里港警分局今年取締2380件 砂石滲漏占最多

沙鹿夫妻雙載碰撞砂石車1死 肇事駕駛未及時停車查看

相關新聞

中和驚悚車禍…與公車擦撞疑遭輾 女騎士小腿當場斷肢急送醫

新北市中和區中正路今天下午發生嚴重車禍。1名30多歲女騎士下午4時行經中正路與立德街口時，不慎與公車發生碰撞，女騎士倒地...

高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

高雄市仁武區發生砂石車司機連姓司男子出車後不見人影，朋友四處找人，才在6小時後，竟發現他頭部遭砂石車車斗壓住，鮮血直流，...

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

新竹縣一隻黑狗外出時，在菜園撿回了人頭骨，飼主嚇得報警，經檢警比對確認是相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，順利...

台南小貨車撞進薑母鴨名店2人受傷 疑為閃避左轉機車

台南市北區北安路今天上午8點多，發生1輛小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車後，再撞到一旁的薑母鴨店，造成店家招...

未禮讓行人再添一冤魂！ 高雄婦過斑馬線遭汽車輾過刺穿肺臟身亡

高雄市李姓婦人今天走行穿越道過馬路，遭林姓女子開轎車撞上，婦人被轎車輾過上半身，李婦經送醫後，因肋骨骨折，刺穿肺臟，於今...

高雄大樹區大樓出現「磁磚雨」 婦人疑遭砸中意識不清

高雄市大樹區1名婦人今天下午倒在住處大樓中庭，頭部受傷，她身旁有一些磁磚，消防局據報將婦人送醫急救。據警、消初步了解，疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。