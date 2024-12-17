快訊

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線上身遭車輾 刺穿肺臟身亡

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

聽新聞
0:00 / 0:00

台南小貨車撞進薑母鴨名店2人受傷 疑為閃避左轉機車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區北安路今天上午8點多，發生1輛小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車後，再撞到一旁的薑母鴨店，造成店家招牌、水槽受損，小貨車駕駛和機車騎士2人受輕傷。肇事原因及相關責任由台南市警五分局調查中。

警方調查，這起車禍發生於今天上午8點多，郭姓男子（55歲）駕駛小貨車沿北安路內側車道行駛，疑為閃避同向的左轉機車，撞到對向直行的鄭姓男騎士（65歲），再碰撞到一旁的薑母鴨店面。車禍造成店家招牌、水槽受損，雙方駕駛四肢擦挫傷，送醫治療後均無大礙，駕駛皆無酒駕情事，事故責任由五分局調查釐清中。

台南市警五分局呼籲駕駛人，轉彎車輛應提早打方向燈，後方車輛應注意前方狀況，保持安全距離，避免發生事故。據了解，無辜被波及的薑母鴨店，因為白胡椒雞頗為知名，是網路評價4.5的名店，還被網友戲稱為「被白胡椒耽誤的薑母鴨店」。

台南市北區北安路今天發生小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車，再碰撞到一旁的薑母鴨店，造店家招牌、水槽受損，2駕駛受傷。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區北安路今天發生小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車，再碰撞到一旁的薑母鴨店，造店家招牌、水槽受損，2駕駛受傷。記者黃宣翰／翻攝

台南 白胡椒 薑母鴨

延伸閱讀

【汽車小學堂】你是馬路三寶嗎？每天正確使用方向燈，紅單遠離你！

高雄轎車失控撞進六龜民宅車棚 車頭板金掀起一家4口受傷

影／日籍女大生高雄騎車跌狗吃屎 辯薑母鴨惹禍酒測值露餡

高雄婦人騎車突逆向撞進施工民宅 傷重送醫急救中

相關新聞

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線遭車輾 肋骨刺穿肺臟亡

高雄市李姓婦人今天走行穿越道過馬路，遭林姓女子開轎車撞上，婦人被轎車輾過上半身，李婦經送醫後，因肋骨骨折，刺穿肺臟，於今...

中和驚悚車禍…與公車擦撞疑遭輾 女騎士小腿當場斷肢急送醫

新北市中和區中正路今天下午發生嚴重車禍。1名30多歲女騎士下午4時行經中正路與立德街口時，不慎與公車發生碰撞，女騎士倒地...

高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

高雄市仁武區發生砂石車司機連姓司男子出車後不見人影，朋友四處找人，才在6小時後，竟發現他頭部遭砂石車車斗壓住，鮮血直流，...

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

新竹縣一隻黑狗外出時，在菜園撿回了人頭骨，飼主嚇得報警，經檢警比對確認是相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，順利...

台南小貨車撞進薑母鴨名店2人受傷 疑為閃避左轉機車

台南市北區北安路今天上午8點多，發生1輛小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車後，再撞到一旁的薑母鴨店，造成店家招...

高雄大樹區大樓出現「磁磚雨」 婦人疑遭砸中意識不清

高雄市大樹區1名婦人今天下午倒在住處大樓中庭，頭部受傷，她身旁有一些磁磚，消防局據報將婦人送醫急救。據警、消初步了解，疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。