台南小貨車撞進薑母鴨名店2人受傷 疑為閃避左轉機車

台南市北區北安路今天上午8點多，發生1輛小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車後，再撞到一旁的薑母鴨店，造成店家招牌、水槽受損，小貨車駕駛和機車騎士2人受輕傷。肇事原因及相關責任由台南市警五分局調查中。

警方調查，這起車禍發生於今天上午8點多，郭姓男子（55歲）駕駛小貨車沿北安路內側車道行駛，疑為閃避同向的左轉機車，撞到對向直行的鄭姓男騎士（65歲），再碰撞到一旁的薑母鴨店面。車禍造成店家招牌、水槽受損，雙方駕駛四肢擦挫傷，送醫治療後均無大礙，駕駛皆無酒駕情事，事故責任由五分局調查釐清中。

台南市警五分局呼籲駕駛人，轉彎車輛應提早打方向燈，後方車輛應注意前方狀況，保持安全距離，避免發生事故。據了解，無辜被波及的薑母鴨店，因為白胡椒雞頗為知名，是網路評價4.5的名店，還被網友戲稱為「被白胡椒耽誤的薑母鴨店」。