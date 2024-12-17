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新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣一隻黑狗外出時，在菜園撿回了人頭骨，飼主嚇得報警，經檢警比對確認是相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，順利找到男子母親認屍，讓遺骸完整可返家安息。

警方表示，竹東分局二重派出所在今年五月10日時接獲民眾報案，指出他飼養的黑狗叼回無名頭骨放到菜園內，員警到場便立刻拉起封鎖線警戒，並通知鑑識小組到場，報請檢察官相驗。

1個月後，有遊民於1處廢棄玻璃工廠內發現無名人骨，但沒有頭顱只剩脖子以下的白骨，民眾報案指出報案發現疑似人體身體骨骸，警方依現場發現的物品特徵，並經法醫研究所DNA比對，證實相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，也順利在衣物中發現相關證件，找到死者家屬。

警方指出，案件經相驗釐清死因，為年約50餘歲的傅姓死者從4公尺高處墜落，導致身體多處骨折身亡，死亡應超過3個月以上，已成白骨遺骸，無他殺嫌疑，家屬無意見。

竹東分局二重派出所在今年五月10日時接獲民眾報案，指出他飼養的黑狗叼回無名頭骨放到菜園內。圖／本報資料照片
竹東分局二重派出所在今年五月10日時接獲民眾報案，指出他飼養的黑狗叼回無名頭骨放到菜園內。圖／本報資料照片

失蹤 新竹 死亡 特徵

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