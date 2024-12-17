影／台中男隨機攔車敲窗身體猛撞 嚇壞民眾警查辦

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子昨晚疑似喝醉後，在北區元保宮旁的忠明路、中清路口，先敲擊用路人車窗後，再用身體以大動作衝撞車輛的車門，連續犯行兩起，都被民眾以手機拍下，經上傳網路社群後，第二警分局表示，當時有接獲報案，已鎖定劉姓男子身分，將依違反社違法、道交條例查處。

網路社群「黑色豪門企業」今日流傳一段影片，影片中一名男子在北區元保宮旁的忠明路，在轎車駕駛人停等紅燈時，先靠前敲窗後，在以身體做出大動作，撞擊車門，嚇壞用路人，一共有兩輛車被男子以此方式騷擾、驚嚇。

第二警分局表示，此案是在昨晚9時許獲報，有男子在忠明、中清路拍打車輛車窗，同仁到場時，涉案男子已不見蹤影，林姓報案人透露，案發時是在停等紅燈，一名疑似喝醉的男子，走到右前座的車門旁，先敲擊玻璃後，猛力撞擊，因驚嚇而趕緊駛離。

二分局指出，經檢視影片，男子行為已涉犯社會秩序維護法、道交條例規定，已查出涉案劉姓男子身分，將通知到案後，依法查處。

社會秩序維護法第63條第一項第六款規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，可處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰；另外道交條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰。

第二警分局呼籲民眾，飲酒應適量、保持理性，民眾在遇到可疑或滋事人員，應避免與對方發生言語或肢體衝突，迅速關閉車窗，鎖好車門，請立刻撥打110報案，以確保自身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子昨天疑似喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊。圖／摘自黑色豪門企業

台中市 影片 社群

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