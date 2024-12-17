快訊

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

政院人事總處藏霸凌女王？同仁請喪假卻挨酸「趕快燒一燒」

考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

談判債務動刀砍人 行凶越南移工遭逮怒控借14萬只還2萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲黎姓越南移工，因與同為越南籍移工的34歲陳男有債務糾紛，黎男今天凌晨與仲介至新莊找陳男談判時，遭陳男持水果刀猛刺背部，黎男送醫後無生命危險。新莊警漏夜追緝，上午至陳男居住的宿舍內將他逮捕，詢後將依傷害罪嫌送辦。

新莊警方今天凌晨1時許接獲報案，在新莊區化成路有人遭砍，警方趕抵現場發現1名36歲黎姓越南籍移工左後背遭利刃刺傷，傷口深達4公分，凶嫌已經逃離現場，警方立即通報救護車將黎男送醫，所幸經治療後並無生命危險。

黎男向警方供稱，他日前向陳姓越南移工借了2萬元，但後來已經還清，但陳男仍持續催討債務。今天凌晨1時許黎男在蔡姓仲介陪同下，從五股區搭乘計程車前往新莊化成路找陳男談判債務。黎男抵達後自行下車與陳男商談，不料雙方一見面隨即發生口角，陳男竟持預藏的水果刀朝黎男左後背猛刺，逞凶後隨即離開現場。

新莊警立即調閱監視器釐清陳男行蹤，今天上午至陳男宿舍內將他逮捕。陳男警詢時聲稱黎男欠他14萬卻只還2萬，雙方說詞有明顯差距。警方詢後將陳男依傷害罪嫌送辦，並將深入追查行凶原因。

新莊警方至陳男宿舍內將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方至陳男宿舍內將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男帶回警局，詢後依傷害罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男帶回警局，詢後依傷害罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝

債務 移工 越南

延伸閱讀

影／新莊2歲童寒夜街頭哭喊尋母 警查住址帶返家揭開真相

新莊深夜驚傳砍人！越南同鄉債務糾紛揮刀 1人背部遭刺

2處露馬腳！新北新莊警呼麻遭逮 記2大過免職送辦

狠男持刀殺母砍子...婦人、男童被割頸 男子行兇後墜4樓

相關新聞

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

新竹縣一隻黑狗外出時，在菜園撿回了人頭骨，飼主嚇得報警，經檢警比對確認是相距約300公尺的頭顱與骨骸為傅姓男子所有，順利...

疑為閃避左轉機車 台南小貨車撞進薑母鴨名店2人受傷

台南市北區北安路今天上午8點多，發生1輛小貨車疑為閃避同向左轉機車，撞到對向直行機車後，再撞到一旁的薑母鴨店，造成店家招...

影／台中男隨機攔車敲窗身體猛撞 嚇壞民眾警查辦

台中市一名男子昨晚疑似喝醉後，在北區元保宮旁的忠明路、中清路口，先敲擊用路人車窗後，再用身體以大動作衝撞車輛的車門，連續...

談判債務動刀砍人 行凶越南移工遭逮怒控借14萬只還2萬

新北市36歲黎姓越南籍移工，因與同為越南籍移工的34歲陳男有債務糾紛，黎男今天凌晨與仲介至新莊找陳男談判時，遭陳男持水果...

特斯拉執行長伊隆馬斯克邀會員投資？假的！婦人險被詐

基隆周姓婦人在網路上認識一名自稱特斯拉執行長伊隆馬斯克的人，他佯稱可讓她以會員身分投資特斯拉，保證獲利豐厚。周女信以為真...

桃園火車站商圈騎樓竄火 「火勢比人高」嚇壞路人

桃園市火車站前商圈昨深夜驚傳火警，復興路上水利大樓旁騎樓不明原因冒火，熊熊火勢比一個人身高還高，附近民眾目睹嚇傻紛紛報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。