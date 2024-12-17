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談判債務動刀砍人 行凶越南移工遭逮怒控借14萬只還2萬
新北市36歲黎姓越南籍移工，因與同為越南籍移工的34歲陳男有債務糾紛，黎男今天凌晨與仲介至新莊找陳男談判時，遭陳男持水果刀猛刺背部，黎男送醫後無生命危險。新莊警漏夜追緝，上午至陳男居住的宿舍內將他逮捕，詢後將依傷害罪嫌送辦。
新莊警方今天凌晨1時許接獲報案，在新莊區化成路有人遭砍，警方趕抵現場發現1名36歲黎姓越南籍移工左後背遭利刃刺傷，傷口深達4公分，凶嫌已經逃離現場，警方立即通報救護車將黎男送醫，所幸經治療後並無生命危險。
黎男向警方供稱，他日前向陳姓越南移工借了2萬元，但後來已經還清，但陳男仍持續催討債務。今天凌晨1時許黎男在蔡姓仲介陪同下，從五股區搭乘計程車前往新莊化成路找陳男談判債務。黎男抵達後自行下車與陳男商談，不料雙方一見面隨即發生口角，陳男竟持預藏的水果刀朝黎男左後背猛刺，逞凶後隨即離開現場。
新莊警立即調閱監視器釐清陳男行蹤，今天上午至陳男宿舍內將他逮捕。陳男警詢時聲稱黎男欠他14萬卻只還2萬，雙方說詞有明顯差距。警方詢後將陳男依傷害罪嫌送辦，並將深入追查行凶原因。
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