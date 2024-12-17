特斯拉執行長伊隆馬斯克邀會員投資？假的！婦人險被詐

基隆周姓婦人在網路上認識一名自稱特斯拉執行長伊隆馬斯克的人，他佯稱可讓她以會員身分投資特斯拉，保證獲利豐厚。周女信以為真，昨臨櫃要匯2萬1000元，幸好行員識破，警方到場勸說阻詐。

基隆市警局信六路派出所警員洪紹閔、劉子郡，昨天上午10時接獲通報到義一路台灣銀行協助處理疑似詐騙案，因為行員發現周婦神情有異，詢問她要匯給誰？她回答「特斯拉」，行員認為很可疑，擔心被騙，報請警方協助。

周婦向警方說，她在網路上認識一名自稱特斯拉執行長馬斯克，他說可以讓她以會員身分投資特斯拉，保證獲利豐厚，因此信以為真，要臨櫃匯2萬1000元至對方提供的戶頭。

員警告知老婦，不要隨意輕信網路上的陌生人，特斯拉執行長這麼有名氣，不會在網路上找會員，一定是假的，在警方及行員的勸慰、溝通下，這是詐騙集團常用的手段，周女才驚覺被騙，並打消匯款的念頭。