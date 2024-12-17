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影／超誇張…他喝茫跩車毀損再開車撞8輛汽機車 被逮還在晃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市泰山路與民權新路口昨天凌晨發生1輛自小客車及7部機車被撞，警方獲報到場逮到1名喝到茫的酒駕男，像「打保齡球」般開車連撞8輛汽機車，衝到對向車道才停下，地面留下煞車痕跡及撞車拖痕；稍後警方又接獲報案，該男撞車前曾在神農路跩倒機車、路邊尿尿，行徑誇張，一併送辦。

警方調查，25歲林姓男子酒測值高達0.69，遠超過公共危險罪肇事0.15，被逮時整個人還站不穩，講話語無倫次，半夜喝醉大亂神農商圈，不到1小時內前後犯下兩案，被依毀損罪及公共危險罪送辦，還要吊扣駕照

經查，林男先是凌晨2時36分在宜蘭市神農路邊走邊罵，走到一處商家前跩倒機車，造成龍頭及左側車殼破損，還在路邊尿尿，誇張行徑被監視器拍下貼在臉書。

警方說，男子開車離開神農路，3時許沿泰山路往員山鄉方向行駛，在泰山路與民權新路口又連環撞上1輛自小客車及7部機車，肇事車輛煞不住，重擊造成汽機車零件及輪胎噴飛，一直撞到對向車道路邊才停下，車前還擠了3輛被撞毀的機車，現場一片狼藉。

警方獲報到場要將他送醫，林男整個人站不穩，還在搖晃，話也講不清楚，經實施以吐氣酒測，酒測值高達0.69，嚴重超過法定標準，依公共危險罪偵辦；另有關毀損機車部分，警方也陸續偵辦。宜蘭分局呼籲，飲酒後應注意言行舉止，切勿心存僥倖酒駕上路，避免造成車禍憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喝到茫的酒駕男像「打保齡球」般連撞8輛汽機車，衝到對向車道才停下，地面留下煞車痕跡及撞車拖痕。圖／讀者提供
喝到茫的酒駕男像「打保齡球」般連撞8輛汽機車，衝到對向車道才停下，地面留下煞車痕跡及撞車拖痕。圖／讀者提供
酒駕男開車連撞8輛汽機車，零件及輪胎噴飛一片狼藉，衝到對向車道才停下，地面留下煞車痕跡及撞車拖痕。圖／讀者提供
酒駕男開車連撞8輛汽機車，零件及輪胎噴飛一片狼藉，衝到對向車道才停下，地面留下煞車痕跡及撞車拖痕。圖／讀者提供
醉男跩倒機車的畫面被監視器錄下，接著他酒駕上路，在路口連撞8輛汽機車，被依公共危險罪送辦。圖／翻攝自宜蘭知識+
醉男跩倒機車的畫面被監視器錄下，接著他酒駕上路，在路口連撞8輛汽機車，被依公共危險罪送辦。圖／翻攝自宜蘭知識+
酒駕男連撞8輛汽機車，零件及輪胎噴飛一片狼藉，車煞不住衝到對向車道路邊才停下，肇事車前還擠了3輛被撞毀的機車。圖／讀者提供
酒駕男連撞8輛汽機車，零件及輪胎噴飛一片狼藉，車煞不住衝到對向車道路邊才停下，肇事車前還擠了3輛被撞毀的機車。圖／讀者提供
酒駕男開車連撞8輛汽機車，警方查出他稍早還在神農路跩倒機車及路邊尿尿，除涉犯公共危險罪，還有毀損罪。圖／讀者提供
酒駕男開車連撞8輛汽機車，警方查出他稍早還在神農路跩倒機車及路邊尿尿，除涉犯公共危險罪，還有毀損罪。圖／讀者提供

宜蘭 車禍 酒測 酒駕 駕照

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