影／高雄行人地獄 6旬婦人穿越斑馬線遭女子開車輾過上半身

高雄市驚見「行人地獄」；今天上午1名婦人走行穿越道要過馬路，遭轎車撞上，婦人被車輾過上半身，上身卡在後輪前，路人趕緊求救，將婦人送醫急救中。駕駛轎車的林姓女子因未禮讓行人致人受傷，遭警方開罰將吊銷執照。

今天上午10時40分許左右，李姓婦人（68歲）步行到高雄市新興區青年一路與仁智街口，她沿著青年一路走斑馬線要穿越馬路，不料，林姓女子（44歲）駕駛轎車沿仁智街正左轉青年一路時，未注意行人走人行穿越道才撞上李婦。

李婦被撞倒地，遭車子輾壓過上半身，林女才及時停車。路人驚見李婦上半身卡在車底，趕緊向119求救，消防隊員趕抵將李婦救出，發現她意識清楚，身上多處挫傷，趕送大同醫院急救。

警方查問事發原因，林女說左轉時沒注意到路人，警方調閱路口監錄影像，認為林女未禮讓行人肇禍，依道路交通管理處罰條例44條未禮讓行人致人受傷開罰，可7200