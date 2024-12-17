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影／神明也敢騙！他謊稱要花20萬元辦流水席還願 向神明借1萬2壓爐金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣57歲王姓男子日前向某宮廟表示會花費20萬元請布袋戲連演3天、並辦流水席，又向神明擲筊求1萬2千元做其神壇壓爐金，還稱包了6千元紅包投進功德箱，事後被廟方發現紅包內根本沒錢，王嫌食髓知味三天後再度上門想再行騙，才被報警處理，警方查出王嫌用相同手法行騙多家宮廟，將他移送法辦。

彰化縣員林警分局村上派出所查獲王嫌多次行騙，本月9日王嫌到該廟拜拜，向廟方人員稱，他是經常來參拜的信徒，此次為了要還願，將花費20萬元請布袋戲來連演3天，並辦12桌的流水席，又稱還要向神明求1萬2千元自家神壇壓爐金。

王嫌煞有其事向神明擲筊求壓爐金後，廟方不疑有他，即交付1萬2千元，王嫌還自稱包一個6千元紅包投入功德箱，感謝廟方後即離去。廟方事後覺得事有蹊蹺，從功德箱拿出紅包，發現裡面根本沒錢，才知受騙。

大膽的王嫌食髓知味，11日再度上門參拜，又想藉機行騙，廟方人員注意其行蹤，並暗自報警，待王嫌離去時，趕到的員警循線在大村火車站逮捕王嫌，警方發現王嫌竟是一名涉竊盜詐欺等6案的通緝犯，而且用相同手法曾在多處宮廟犯案，將他依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

王男向廟方謊稱要花20萬元請布袋戲連演3天、並辦流水席，卻騙走廟方1萬2千元壓爐金。圖／警方提供
王男向廟方謊稱要花20萬元請布袋戲連演3天、並辦流水席，卻騙走廟方1萬2千元壓爐金。圖／警方提供
王男向廟方謊稱要花20萬元請布袋戲連演3天、並辦流水席，卻騙走廟方1萬2千元壓爐金。圖／警方提供
王男向廟方謊稱要花20萬元請布袋戲連演3天、並辦流水席，卻騙走廟方1萬2千元壓爐金。圖／警方提供

神明 竊盜 紅包 詐欺

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