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駕駛彎腰撿東西偏離車道 樹林休旅車連撞10機車傷1女

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區昨天晚間6時許，正值下班尖峰時間，發生一起休旅車連續擦撞路旁機車的意外。休旅車潘姓駕駛疑似因彎腰撿拾掉落物品不察，導致方向盤偏移車道，連撞路旁停放的10部機車，過程中造成一名李姓女機車騎士全身擦挫傷，所幸並無大礙。

昨天晚間18時4分，樹林警分局獲報，樹新路發生上述事故，經員警到場處理，發現係43歲潘男駕車沿樹新路往新莊方向直行，行經該處時，疑因精神不濟追撞當時正臨停在路邊20歲李姓女騎士，並擦撞路旁停放的10部機車。

其中，李女手腳多處擦挫傷，由119送醫後幸無大礙，肇事駕駛潘男未受傷，酒測值為0，後續肇事原因及可能的刑、民事責任，將先由警方測繪調查，以釐清肇事原因。

新北市樹林區昨天晚間6時許，發生一起休旅車潘姓駕駛疑似因彎腰撿拾物品導致方向盤偏移，連撞路旁10部機車的意外。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林區昨天晚間6時許，發生一起休旅車潘姓駕駛疑似因彎腰撿拾物品導致方向盤偏移，連撞路旁10部機車的意外。記者蔣永佑／翻攝

休旅車 機車騎士 車禍 車道

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