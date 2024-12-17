聽新聞
0:00 / 0:00
駕駛彎腰撿東西偏離車道 樹林休旅車連撞10機車傷1女
新北市樹林區昨天晚間6時許，正值下班尖峰時間，發生一起休旅車連續擦撞路旁機車的意外。休旅車潘姓駕駛疑似因彎腰撿拾掉落物品不察，導致方向盤偏移車道，連撞路旁停放的10部機車，過程中造成一名李姓女機車騎士全身擦挫傷，所幸並無大礙。
昨天晚間18時4分，樹林警分局獲報，樹新路發生上述事故，經員警到場處理，發現係43歲潘男駕車沿樹新路往新莊方向直行，行經該處時，疑因精神不濟追撞當時正臨停在路邊20歲李姓女騎士，並擦撞路旁停放的10部機車。
其中，李女手腳多處擦挫傷，由119送醫後幸無大礙，肇事駕駛潘男未受傷，酒測值為0，後續肇事原因及可能的刑、民事責任，將先由警方測繪調查，以釐清肇事原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言