駕駛彎腰撿東西偏離車道 樹林休旅車連撞10機車傷1女

新北市樹林區昨天晚間6時許，正值下班尖峰時間，發生一起休旅車連續擦撞路旁機車的意外。休旅車潘姓駕駛疑似因彎腰撿拾掉落物品不察，導致方向盤偏移車道，連撞路旁停放的10部機車，過程中造成一名李姓女機車騎士全身擦挫傷，所幸並無大礙。

昨天晚間18時4分，樹林警分局獲報，樹新路發生上述事故，經員警到場處理，發現係43歲潘男駕車沿樹新路往新莊方向直行，行經該處時，疑因精神不濟追撞當時正臨停在路邊20歲李姓女騎士，並擦撞路旁停放的10部機車。