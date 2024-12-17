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影／蘆洲男子吸毒發狂持刀對兒揮舞 員警趕抵壓制查獲毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區45歲陳姓男子昨晚在家剛吸完毒神智不清，恰巧朋友來訪，他突然持牛排刀對著兒子和友人揮舞作勢攻擊，嚇得朋友噴滅火器自衛逃出，陳男還追到樓下咆哮揮刀。警方趕抵制伏逮捕，稍後在他家搜出海洛因、安非他命等毒品

據了解，陳男是吸毒慣犯被列管對象，來訪的友人甚至還提供工作給陳男的22歲和19歲兒子，昨晚11時許去蘆洲區長安街陳男住家拜訪時，恰巧他剛吸完毒，神智不清持刀對著友人和自己2個兒子亂揮。

友人見狀衝出門外，從樓梯間取滅火器進屋噴灑自衛，再和陳男的兒子們逃到樓下，結果他還尾隨追上，4個人在公寓1樓門口僵持對峙。

路人發現報案，警方隨後趕抵，直接壓制逮捕情緒失控的陳男，再到他的家裡查看，毒品就擺在客廳桌上，共查獲1包海洛因及安非他命混合型毒品0.3公克、1包安非他命0.7公克、吸食器一組，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲區45歲陳姓男子昨晚在家剛吸完毒神智不清，恰巧朋友來訪，他突然持牛排刀對著兒子和友人揮舞作勢攻擊，嚇得朋友噴滅火器自衛逃出，陳男還追到樓下咆哮揮刀。警方趕抵制伏逮捕，稍後在他家搜出海洛因、安非他命等毒品。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區45歲陳姓男子昨晚在家剛吸完毒神智不清，恰巧朋友來訪，他突然持牛排刀對著兒子和友人揮舞作勢攻擊，嚇得朋友噴滅火器自衛逃出，陳男還追到樓下咆哮揮刀。警方趕抵制伏逮捕，稍後在他家搜出海洛因、安非他命等毒品。記者林昭彰／翻攝

吸毒 失控 毒品

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