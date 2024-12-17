影／新莊2歲童寒夜街頭哭喊尋母 警查住址帶返家揭開真相

新北市新莊1名2歲男童今天凌晨5時許在福壽街上邊走邊哭喊找媽媽，警方獲報趕抵經調查後將男童帶回住處，遇上剛下大夜班返家後焦急找男童的楊女。詢問後方知因父親熟睡，男童半夜醒來才會獨自跑出門找母親。警方將依規定通報婦幼系統。

據了解，新莊分局昌平派出所警員今天凌晨5時許接獲報案，有1名男童在福壽街上哭嚎要找媽媽。警方趕抵現場後，發現這名2歲男童身穿單薄睡衣不斷發抖哭泣，無法正確表達住處，加上凌晨時刻天氣十分寒冷，於是先行將他帶回派出所。