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影／新莊2歲童寒夜街頭哭喊尋母 警查住址帶返家揭開真相
新北市新莊1名2歲男童今天凌晨5時許在福壽街上邊走邊哭喊找媽媽，警方獲報趕抵經調查後將男童帶回住處，遇上剛下大夜班返家後焦急找男童的楊女。詢問後方知因父親熟睡，男童半夜醒來才會獨自跑出門找母親。警方將依規定通報婦幼系統。
據了解，新莊分局昌平派出所警員今天凌晨5時許接獲報案，有1名男童在福壽街上哭嚎要找媽媽。警方趕抵現場後，發現這名2歲男童身穿單薄睡衣不斷發抖哭泣，無法正確表達住處，加上凌晨時刻天氣十分寒冷，於是先行將他帶回派出所。
警方隨後調閱監視器並詢問附近住戶，得知男童應是住在昌平街一帶，立即將男童帶至昌平街，正好遇上下大夜班返家後焦急出門要找兒子的楊女。41歲楊女向警方表示因要上大夜班，將兒子交給林姓丈夫照顧。不料丈夫熟睡時男童半夜醒來，竟獨自開門跑出家門要找母親。警方隨後將男童交由楊女帶回，並依規定通報婦幼系統。
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