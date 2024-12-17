松山車站外4車事故！6旬單車女穿越馬路 2車撞上、1男自摔
台北市松山區市民大道六段、松山車站附近，今天早上發生4車追撞事故，一輛腳踏車在穿越馬路時，2輛機車騎士嚇到反應不及撞上，後方一輛機車看到前面發生事故，又緊急煞車導致自摔，警、消獲報趕抵，協助4名傷者送醫。
松山警方指出，早上8點7分獲報，市民大道六段東往西方向發生車禍，67歲陳姓女子騎腳踏車要穿越馬路，直行的35歲鍾姓男騎士和22歲李姓男騎士反應不及撞上，後方直行的29歲林姓男騎士見狀煞車，當場自摔。
警方指出，現場是4車車禍，單車騎士陳女左手及肋骨骨折、頭部撕裂傷，鍾男無明顯傷勢，李男和後座乘客36歲莊姓男子都有四肢受傷，林男也是四肢擦挫傷，送醫救治；詳細肇事原因，待後續調查釐清。
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