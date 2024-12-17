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合歡山車翻擋道…警冒零下低溫執勤3小時 背影照動人
南投仁愛台14甲線29.3公里昆陽段昨晚有貨車翻車，駕駛幸無受傷，但山區路狹，車翻在路中央，拖吊車上山需時間，交通受阻，考量往來人車安全，當地員警在零下低溫疏導交通，長達3小時，照片被PO上網，獲2000多人按讚，大呼辛苦了。
受大陸冷氣團影響，全台氣溫溜滑梯，合歡山因海拔逾3000公尺，加上水氣搭配，昨下午短暫下了入冬以來的第一場雪霰，樂壞追雪迷；但警方也提醒山上低溫，民眾上山要注意保暖，並行車小心路面結霜或結冰打滑，以免發生危險。
沒想到，昨晚7時許，一輛小貨車由梨山往霧社方向行駛，行經台14甲線29.3K昆陽段疑急彎失控造成車輛翻覆，張男幸無受傷，但肇事現場因路幅狹隘，車側倒在路中央，造成交通受阻，警方考量往來人車安全，立刻派員到場處置。
當地翠峰派出所2名員警到場後，立刻通報附近梨山地區乙類等大車暫緩通行，由於山區路途遙遠，而因拖吊車從山下上山需要時間，員警便冒著寒風低溫持續疏導交通，直至晚間11時許才排除事故，前後歷經3個多小時，交通恢復正常。
臉書專頁「中橫路況交通資訊站」PO出員警在低溫環境下執勤背影，一晚就吸引逾2000個網友按讚，網友粉留言直呼辛苦了，留言大讚「看照片就覺得超冷，還在現場待2、3個小時，真猛」、「員警與現場處理事故人員都辛苦了。」
仁愛警分局表示，同仁在將近0度的低溫下執行交通指揮管制長時間執勤，已分別核予適當行政獎勵，慰勉其辛勞；也呼籲近日山區低溫，除路面恐結霜、結冰，也可能降雪，民眾上山應加強保暖，並備妥雪鏈，上山務必注意行車安全。
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