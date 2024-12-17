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臨時車牌也偽造…豐原監理站查獲二面 最高處罰1萬800元
偽造車牌案件多，嚴重影響車主權益及交通安全，台中市警察局展開「淨牌專案」加強取締；豐原監理站日前受理民眾換領臨時車牌業務時，當場發現有「臨時車牌」疑似偽造情形，依規定向警方報案，已鑑定確認是偽造，最高可罰1萬800元。
豐原監理站表示，日前受理民眾繳回臨時車牌時，目視即察覺此臨時車牌外觀有異，經再行比對數道防偽設計，研判現場號牌是偽造，通報主管，報請台中市政府警察局豐原分局豐東派出所查處，經送鑑定後確認該2面為偽造臨時車牌。
豐原監理站朱豐誠站長提醒，車輛車牌及臨時車牌均設有多道防偽設計，切勿於網路或其他管道購買偽造車牌懸掛使用，如涉及使用偽造車牌行駛道路等違規行為，將依違反道路交通管理處罰條例第12條規定，處最高罰鍰1萬800元；製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪移送法辦。
豐原監理站將持續加強車輛異動時，查核車牌真偽、積極防堵偽造號牌矇混闖關，也針對網站販售偽造車牌派員巡檢，如查有不法將提報警方偵辦，以維護交通安全。
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