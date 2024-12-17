影／三重屁孩不爽被叭 機車置物箱掏西瓜刀砍傷小黃運匠

新北市22歲陳姓男子昨晚騎機車在三重區重新路，不滿後方計程車對他按喇叭，竟掏出西瓜刀砍傷司機隨即逃離。警方獲報以車追人，40分鐘內逮捕陳男，查扣刀械，依傷害罪嫌移送法辦。

62歲吳姓司機昨晚10時許，駕駛計程車在重新路二段停等紅燈，當號誌轉換為綠燈時，他隨手對前方機車按了一聲喇叭，引起陳姓騎士不滿，直接在路中央停車，衝上前吵架。

陳男接著從機車置物箱取出西瓜刀攻擊吳姓司機，造成他左肩及左膝撕裂傷。陳男砍人之後立即騎機車逃離，吳姓司機則開車到三重警分局光明派出所報案提告，員警幫忙叫救護車並陪同至醫院包紮，沒有大礙。

警方立即調閱監視器以車追人，晚間10時49分在三重區中華路旁查獲陳姓男子，從機車置物箱搜出西瓜刀，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。