快訊

中職／味全龍22歲林子宸季後被戰力外！宣布告別球員身份

昔與深圳並列 陸這個「經濟特區」為何掉隊走向殞落？

雙城論壇宣布利多！上海積極推動赴台團隊遊 華源：路線一定包含台北市

影／退休男誤信投資群組…6次面交失金820萬 安平警逮2嫌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市已退休柯姓男子誤信詐騙集團投資股票，今年9月以來已面交6次共820萬元給詐團，對方最近又要他交付「出金保證金」410萬元，柯才警覺有異報警處理。安平警方昨天將計就計，在怡平路逮捕涉嫌林姓取款車手及楊姓少年收水手法辦。

警方查出，柯姓男子（60多歲）於9月份在抖音上看到介紹投資股票影片，被高獲利、零風險廣告內容吸引，點選一不明連結加入暱稱為「蔡」及「張宜蓁」之Line後，輾轉加入名稱為「齊樂共享大家庭」之Line群組，群組內皆為討論股票投資話題。

警方說，其中一名暱稱「十點」的老師宣稱其所經營「翰麒投資股份有限公司」，可以帶領會員投資股票，快速獲利，會員須下載一款由「張林忠」所設計投資程式「瑞e控」，該程式跟銀行配合，註冊後可使用其投資股票。但儲資時要向Line的銀行支援中心申請，與「大出納」面交儲值至APP「瑞e控」內始能操作投資。

柯男從9月以來已面交6次，計820萬元。近日與友人分享時，被告知可能係詐騙，始驚覺受騙，因而報警尋求協助。

安平警與被害人佯裝欲交付「出金保證金」410萬邀約詐團面交，經員警小心埋伏，昨天下午4點，在安平區怡平路逮捕林姓取款車手（40歲）及楊姓少年收水手，現場查扣行動電話4支、假證件及現金收據憑證等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局分局長曹儒林呼籲，民眾千萬不要在各類社群平台點選不明連結，加入陌生人的Line，勿輕信所謂大師操盤穩賺不賠，或可當沖高獲利的投資話術。凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙。

台南市警方破獲詐騙案，查獲涉嫌取款林姓男車手（中）法辨。
台南市警方破獲詐騙案，查獲涉嫌取款林姓男車手（中）法辨。

廣告 詐欺 詐騙集團 車手 風險

延伸閱讀

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

台版「地面師」拐押房騙3億 逾20人受害

詐團車手4度羈押釋放又犯 起訴移審彰院裁定續押

融資公司挾詐團、地政士 誆人抵押3億房地產爽抽4500萬

相關新聞

彰化低溫53人送醫4人無呼吸心跳 最年輕才52歲

受輻射冷卻影響，彰化縣出現攝氏11度低溫，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時，彰化縣計有53人因急病送救護，...

新莊深夜驚傳砍人！越南同鄉債務糾紛揮刀 1人背部遭刺

新北市36歲黎姓越南籍移工，昨天深夜至新莊區化成路找同鄉商討債務，不料雙方見面一言不和發生爭執，對方竟持刀朝黎男猛砍，導...

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

南投一名男子發現父親被投資詐騙交付現金70萬元，後續雖報警，仍拿不回錢，他見父親很懊惱，決定反攻，順勢詐騙詐團，謊稱有急...

臨時車牌也偽造…豐原監理站查獲二面 最高處罰1萬800元

偽造車牌案件多，嚴重影響車主權益及交通安全，台中市警察局展開「淨牌專案」加強取締；豐原監理站日前受理民眾換領臨時車牌業務...

影／三重屁孩不爽被叭 機車置物箱掏西瓜刀砍傷小黃運匠

新北市22歲陳姓男子昨晚騎機車在三重區重新路，不滿後方計程車對他按喇叭，竟掏出西瓜刀砍傷司機隨即逃離。警方獲報以車追人，...

影／退休男誤信投資群組…6次面交失金820萬 安平警逮2嫌

台南市已退休柯姓男子誤信詐騙集團投資股票，今年9月以來已面交6次共820萬元給詐團，對方最近又要他交付「出金保證金」41...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。