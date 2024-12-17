影／退休男誤信投資群組…6次面交失金820萬 安平警逮2嫌

台南市已退休柯姓男子誤信詐騙集團投資股票，今年9月以來已面交6次共820萬元給詐團，對方最近又要他交付「出金保證金」410萬元，柯才警覺有異報警處理。安平警方昨天將計就計，在怡平路逮捕涉嫌林姓取款車手及楊姓少年收水手法辦。

警方查出，柯姓男子（60多歲）於9月份在抖音上看到介紹投資股票影片，被高獲利、零風險廣告內容吸引，點選一不明連結加入暱稱為「蔡」及「張宜蓁」之Line後，輾轉加入名稱為「齊樂共享大家庭」之Line群組，群組內皆為討論股票投資話題。

警方說，其中一名暱稱「十點」的老師宣稱其所經營「翰麒投資股份有限公司」，可以帶領會員投資股票，快速獲利，會員須下載一款由「張林忠」所設計投資程式「瑞e控」，該程式跟銀行配合，註冊後可使用其投資股票。但儲資時要向Line的銀行支援中心申請，與「大出納」面交儲值至APP「瑞e控」內始能操作投資。

柯男從9月以來已面交6次，計820萬元。近日與友人分享時，被告知可能係詐騙，始驚覺受騙，因而報警尋求協助。

安平警與被害人佯裝欲交付「出金保證金」410萬邀約詐團面交，經員警小心埋伏，昨天下午4點，在安平區怡平路逮捕林姓取款車手（40歲）及楊姓少年收水手，現場查扣行動電話4支、假證件及現金收據憑證等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。