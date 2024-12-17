詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

南投一名男子發現父親被投資詐騙交付現金70萬元，後續雖報警，仍拿不回錢，他見父親很懊惱，決定反攻，順勢詐騙詐團，謊稱有急用盼能給予獲利70萬元，且有朋友也要投資，詐騙團體以為將有大魚上鉤，竟真的中計歸還現金70萬元。

有民眾在臉書分享，他父親日前在臉書誤信投資詐騙，被貌美女子成天以LINE噓寒問暖後被說服投資現金70萬元，對方來家裡收錢，還要他下載不知名的APP，APP還顯示，他的70萬元在幾天內就獲利逾60萬元，其總資金已逾130萬元。

他父親很開心，想說有獲利就先拿回本金，但對方卻說要達一定金額才能出金，因此跟他碎念，他才發現是詐騙，父親當下還不信，報警後才認清事實，但因被騙的70萬元是現金交付，就算後續抓到車手，大概也很難討回，父親相當懊惱。

民眾見父親懊惱的問他要怎麼辦，感到不忍，為此苦思一夜，並參考相關真實案例，看準詐騙集團跟被投資詐騙的人一樣貪心，決定反守為攻；隔天透過父親手機LINE詐團女子，謊稱有2個朋友見他獲利，也要分別投資50萬元、100萬元。

他開門見山的跟對方說，能否約個時間來收錢，也像平常那樣與對方閒聊，提到家中這陣子需要用到錢，先前獲利能否先出金70萬元，對方其實不太想，但他耐心跟對方聊，經過幾小時，詐團才鬆口願出金，3天後會拿現金到家中給他。

而在等待詐團還錢期間，他一人分飾2角，假裝是2個要投資的朋友，與詐團應對聊天，認真詢問投資細節，對方見獵心喜，以為又有大魚上鉤，第3天依約拿70萬現金到家裡給父親，成功幫父親討回70萬元。