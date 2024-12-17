彰化低溫53人送醫4人無呼吸心跳 最年輕才52歲

受輻射冷卻影響，彰化縣出現攝氏11度低溫，彰化縣消防局統計，從昨天上午8時到今天上午8時，彰化縣計有53人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止），最年輕才52歲，呼籲民眾，尤其家有老人家應注意保暖。

彰化縣消防局統計，這四人到院無呼吸心跳的病患，均是男性，年齡最輕的是住彰化市才52歲，其餘3人住彰化市、鹿港鎮及田中鎮，分別是71歲到與73歲，年齡未偏高。

不過，消防局強調，從昨天上午8時到今天上午8時，彰化縣計有53人因急病送救護，依消防局過去執行急病救護24小時，平均為54件，其實未有明顯增減，而且這4件OHCA，並非一定是因天冷猝死，原因仍須由醫師判定。

消防局表示，今天白天氣溫回升，但早晚仍偏冷，民眾仍不應掉以輕心，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。