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婦帶孩闖彰化鐵軌自拍 交通部：最高可罰50萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

阿里山林鐵14日才發現旅行社帶遊客闖入鐵軌，一名劉姓女旅客拍照時遭火車擦撞導致骨折的意外事故，15日又有一名婦人被發現帶著小孩在台鐵彰化站鐵道上自拍。交通部說，嚴禁侵入鐵路路線，違者將處1萬以上、5萬以下罰鍰；若影響鐵路行車安全，最重可處50萬元罰鍰。

阿里山林鐵14日才剛發生旅行社帶著遊客拍照，一名55歲劉姓婦人在鐵軌旁拍照被火車擦撞意外，造成婦人骨折送醫，也讓列車誤點1小時。

此外，有民眾15日拍下台鐵彰化站靠近扇型車庫的鐵軌，有一名婦人帶著小孩帶著小孩直接站在鐵軌上拍照，由於平常扇形車庫有管制，民眾懷疑婦人可能從台鐵舊宿舍區缺口闖入，這種行為已觸法，而當時已有一輛自強號列車剛經過，民眾拍下驚險一幕並上傳網路社群，遭網友痛批「太自私」、「拍亡美照？」

鐵警局台中分局彰化分駐所表示，將會調閱路口監視器畫⾯，查明二人⾝分後通知到案說明，並函請交通部裁處。

交通部也在臉書發文表示，禁止進入鐵路路線。安全第一，旅行才有意義，提醒民眾務必遵守規範，禁止進入鐵路範圍，不僅保護自己也守護他人安全。

交通部表示，依照鐵路法第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行的處所，違者將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；若影響鐵路行車安全，最重可處50萬元罰鍰。

一名女遊客15日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，被民眾拍下驚險鏡頭po網。圖／取自網路
一名女遊客15日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，被民眾拍下驚險鏡頭po網。圖／取自網路

交通部 小孩 彰化

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