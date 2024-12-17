聽新聞
0:00 / 0:00
檢追金流？ 彰化、苗栗議員被鎖定詐騙
詐騙猖獗，連議員都被詐團鎖定。彰化縣議會民進黨團昨開記者會，揭露彰化至少有10名議員被詐團鎖定，有人接獲傳臉書私訊，指因涉及不法資金流動遭檢方鎖定，也有的被盜走帳號，要求司法單位加重懲處。苗栗也有議員遭詐團鎖定，但未受騙。
民進黨議會黨團總召李俊諭說，最近收到詐團臉書私訊，冒充檢方表示，有人檢舉涉及職務不法流動資金，地檢正暗中調查，對方可協助處理；他已向警方報案。
議員李成濟、詹琬惠也收到類似私訊，同樣提到檢方在查金流，甚至盜走臉書，推估彰化至少有10名議員收到詐騙訊息；議員賴清美說，她臉書帳號曾被盜用，發現後趕緊發文，請大家別與她的帳號互動，以免被詐團騙了。
「真的肆無忌憚。」李俊諭說，詐團說他有金流遭檢方調查中，要提供司法協助；他呼籲司法單位不能輕縱，一定要重罰，詐團騙走太多人的血汗錢，害很多人家破人亡。
苗栗縣議員陳春暖說，她收到訊息「有人向地檢舉報你涉及職務上機會詐取財物及有不法流動資金，地檢正對你暗中調查，若需要幫忙可以跟我說，需要可加LINE聯絡」，還好她機警未遭詐騙；有其他議員說，收到類似簡訊，但自己沒這部分問題，沒理會對方。
彰化縣警局表示，今年截至11月，全縣已查獲詐欺集團241件、1489人，查扣不法所得1.9億餘元，查緝車手1千人，攔阻969件詐騙案，共攔阻金額將近6.5億元。
彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊昭賢表示，詐欺犯罪危害防制條例修法後加重刑罰，新法於今年8月施行，已將刑度提高到最高12年以下有期徒刑，甚至有加重其刑二分之一規定，更依騙到財物多寡增加刑度，冒用政府機關或公務員名義犯案者也會加重判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言