檢追金流？ 彰化、苗栗議員被鎖定詐騙

彰化縣議員李俊諭說，他竟收到詐團傳來臉書私訊，說檢方正在查他金流，可提供司法協助。圖／李俊諭提供 詐騙猖獗，連議員都被詐團鎖定。彰化縣議會民進黨團昨開記者會，揭露彰化至少有10名議員被詐團鎖定，有人接獲傳臉書私訊，指因涉及不法資金流動遭檢方鎖定，也有的被盜走帳號，要求司法單位加重懲處。苗栗也有議員遭詐團鎖定，但未受騙。

民進黨議會黨團總召李俊諭說，最近收到詐團臉書私訊，冒充檢方表示，有人檢舉涉及職務不法流動資金，地檢正暗中調查，對方可協助處理；他已向警方報案。

議員李成濟、詹琬惠也收到類似私訊，同樣提到檢方在查金流，甚至盜走臉書，推估彰化至少有10名議員收到詐騙訊息；議員賴清美說，她臉書帳號曾被盜用，發現後趕緊發文，請大家別與她的帳號互動，以免被詐團騙了。

「真的肆無忌憚。」李俊諭說，詐團說他有金流遭檢方調查中，要提供司法協助；他呼籲司法單位不能輕縱，一定要重罰，詐團騙走太多人的血汗錢，害很多人家破人亡。

苗栗縣議員陳春暖說，她收到訊息「有人向地檢舉報你涉及職務上機會詐取財物及有不法流動資金，地檢正對你暗中調查，若需要幫忙可以跟我說，需要可加LINE聯絡」，還好她機警未遭詐騙；有其他議員說，收到類似簡訊，但自己沒這部分問題，沒理會對方。

彰化縣警局表示，今年截至11月，全縣已查獲詐欺集團241件、1489人，查扣不法所得1.9億餘元，查緝車手1千人，攔阻969件詐騙案，共攔阻金額將近6.5億元。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊昭賢表示，詐欺犯罪危害防制條例修法後加重刑罰，新法於今年8月施行，已將刑度提高到最高12年以下有期徒刑，甚至有加重其刑二分之一規定，更依騙到財物多寡增加刑度，冒用政府機關或公務員名義犯案者也會加重判刑。