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台版「地面師」拐押房騙3億 逾20人受害

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

林姓融資業者與詐團合作，誆騙被害人抵押房地產，檢警分5波行動，帶回林等涉案20人。記者陳宏睿／翻攝
林姓融資業者與詐團合作，誆騙被害人抵押房地產，檢警分5波行動，帶回林等涉案20人。記者陳宏睿／翻攝
台版「地面師」真實上演。林姓男子成立融資公司，與詐團、蘇姓地政士合作，誆騙20多名被害人抵押房地產，抵押金額高達3億多元，全都被詐團騙走。檢警分5波行動帶回20人，聲押林與3名車手獲准，蘇姓地政士20萬元交保。

日劇「地面師」以土地詐騙為題材，由日本真實犯罪案件改編，近來台灣類似案件頻傳。刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組分析假投資案件，4月發現有20多名受害者被假交友、假檢警手法詐騙，被騙走1億餘元。詐團調查受害者，名下若有不動產，就轉介給林男經營的「順翊融資公司」貸款，林從中抽取6%至15%高額手續費，估計林不法所得達4500萬元。

警方調查，詐騙被害人受騙身無分文後，詐團會慫恿將名下房地產抵押貸款，引導到特定融資公司借款，由金主確認屋況、核定貸款額度與利息，再由配合的地政士到地政事務所設定抵押，扣除高額代辦、仲介等費用，剩餘金額則被詐團或車手取走，被榨乾的被害人「再剝一層皮」。

刑事局中部打擊犯罪中心六隊報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮，與台中市警二、三、六與太平分局、台北市文山二分局共組專案小組偵辦；警方5月展開搜索行動，先後在台中市太平、后里等地查獲陳姓等10名車手，後續再執行4波搜索融資公司、地政士事務所等，拘提32歲林姓業者、47歲蘇姓地政士等人，共帶回涉案20人。

警方調查，林姓主嫌與詐團分工，再由配合的蘇姓地政士協助，嫌犯明知借款人為詐欺被害人，仍配合完成貸款、收取高額服務費，從2022年迄今，被害者貸款金額高達3億元，被害人數達20多人，還有其他潛在受害者。有被害人抵押房地產後被騙1600萬元，屬單筆詐騙最高金額。

警方查扣涉案人帳戶759萬元、2筆市價2000萬元房地產、市價388萬元的賓士車GLE 53 AMG，與手機、電腦、點鈔機等贓證物。

全案警詢後，依詐欺、洗錢、組織等罪移送台中地檢署偵辦；林因另案遭台北地檢署收押，3名車手聲押獲准，蘇姓地政士20萬元交保，1涉案人因另案判刑確定，發監執行。

房地產 被害人 詐欺 詐騙 車手

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