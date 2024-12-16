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又擅闖！婦人竟帶小孩站鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

又擅闖！婦人竟帶小孩站彰化鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

又一個擅闖鐵道拍照民眾！一名婦人昨日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，被在扇型車庫取景的民眾拍下驚險鏡頭，鐵路警察表示，女子行為已觸犯鐵路法，可裁罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，籲民眾勿擅自進入鐵道區，以免觸法。

阿里山森林鐵路鐵軌14日才剛發生旅行社帶著遊客拍照，一婦人在鐵軌旁拍照被火車擦撞意外，造成婦人骨折送醫，也讓列車誤點一小時。

無獨有偶，有民眾15日也拍下台鐵彰化站靠近扇型車庫的鐵軌竟有一名婦人帶著小孩直接站在鐵軌上拍照，而當時已有一輛自強號列車剛經過，民眾拍下驚險一幕po網，引發網民討論說「母湯哦」、「拍亡美照？」、「太自私了」。

「半線鐵道文史工作室」總幹事馬昌宏表示，婦人站在彰化站鐵道上拍照非常危險，因為那是在鐵道正線上，而且彰化站列車很多，列車隨時會到，這種行為已觸法，蠻誇張的，因平常扇形車庫有管制，婦人可能是從台鐵舊宿舍區缺口進去。

鐵路警察局台中分局彰化分駐所表示，擅自進入台鐵彰化站鐵軌拍照的二人已違反鐵路法第57條，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，將會調閱路口監視器畫⾯，查明二人⾝分後通知到案說明，並函請交通部裁處，也呼籲民眾、⾞輛不得侵⼊鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內⾮供公眾通⾏處所，若有物品掉落⾄軌道間，應⽴即通知⾞站⼈員協助幫忙，切勿⾃⾏跳下軌道撿拾，以避免觸法及憾事發⽣。

一名女遊客昨日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，被民眾拍下驚險鏡頭po網。圖／翻攝自網路
一名女遊客昨日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，被民眾拍下驚險鏡頭po網。圖／翻攝自網路
女遊客昨日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，該段列車往來相當多。圖／民眾提供
女遊客昨日帶著小孩站在台鐵彰化站的鐵道上自拍，該段列車往來相當多。圖／民眾提供

台鐵 彰化 鐵道

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