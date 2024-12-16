影／「山老鼠」路邊鋸木頭當場遭逮 全因太長開車難轉彎

「山老鼠」開著2輛大貨車與另外4輛車偷運珍貴林木，因木頭太長，一群人把車停在宜蘭員山鄉路邊「鋸木頭」，當場被巡邏員警攔查，並通知林業署宜蘭分署與保七總隊會勘，確認偷走13支巨木是扁柏，全案依違反森林法與侵占等罪送辦。

最近一波波冷氣團下來，山老鼠於12月13日晚上7時許冒著寒風，在員山鄉大湖底的一處路邊裁切鋸木，暗夜行徑相當怪異。員警發現這群人即上前詢問攔查，對方針對巨木的來源交代不清，警方懷疑他們偷盜林木，當場查扣人車，全部帶回詢問。

陳姓等6名男子供稱，他們在大同鄉牛鬥地區的一處溪底撿拾到這批木頭，載到半路因為覺得木頭太長，造成車輛轉彎行駛不便，所以才想把它鋸短一點，方便載運。