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影／「山老鼠」路邊鋸木頭當場遭逮 全因太長開車難轉彎
「山老鼠」開著2輛大貨車與另外4輛車偷運珍貴林木，因木頭太長，一群人把車停在宜蘭員山鄉路邊「鋸木頭」，當場被巡邏員警攔查，並通知林業署宜蘭分署與保七總隊會勘，確認偷走13支巨木是扁柏，全案依違反森林法與侵占等罪送辦。
最近一波波冷氣團下來，山老鼠於12月13日晚上7時許冒著寒風，在員山鄉大湖底的一處路邊裁切鋸木，暗夜行徑相當怪異。員警發現這群人即上前詢問攔查，對方針對巨木的來源交代不清，警方懷疑他們偷盜林木，當場查扣人車，全部帶回詢問。
陳姓等6名男子供稱，他們在大同鄉牛鬥地區的一處溪底撿拾到這批木頭，載到半路因為覺得木頭太長，造成車輛轉彎行駛不便，所以才想把它鋸短一點，方便載運。
警方通知農業部林業及自然保育署宜蘭分署與保安警察第七總隊第四大隊共同會勘，認定是13支珍貴的扁柏，市價約20萬元，全案依森林法、刑法侵占等罪將陳嫌等6人移送地檢署偵辦，警方呼籲民眾共同維護森林資源，如發現破壞山林或盜伐珍貴林木等情形，應立即報警，守護珍貴國林。
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