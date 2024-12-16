詐團太囂張！冒充檢方唬弄彰化3議員「正在查金流」
彰化縣議會民進黨團今天召開記者會痛斥詐騙太猖獗，黨團總召議員李俊諭說，彰化至少10名議員也成為詐騙集團下手對象，明目張膽傳臉書私訊說能協助議員解決司法問題，留下LINE帳號要議員點連結，或是盜走臉書，呼籲司法單位應對詐騙犯罪加重處罰。
連議員都敢騙! 彰化縣議會民進黨團議員李俊諭、李成濟、黃柏瑜、詹琬惠、劉珊伶、楊妙月、蕭文雄等人聯合召開記者會，呼籲面對詐騙集團手法不斷翻新，警政單位更應提升科技辦案，將歹徒繩之以法。
「詐騙集團真的太猖狂了!」李俊諭說，最近他竟收到詐團傳來臉書私訊，冒充檢方對他說「有人向地檢這邊舉報你涉及職務上機會詐取財物跟有不法流動資金，地檢目前正在對你暗中調查，若需幫忙可以跟我說」，並留下line，要他可透過line連絡，他已向警方報案。
彰化縣至少有10名議員曾接獲詐團私訊欲詐騙，李俊諭、李成濟、詹琬惠3人收到類似的私訊，都說檢方在查他們金流，其他人有的直接盜走臉書使用，詐團都知議員身分更明目張膽下手，賴清美說，她的臉書曾被盜用後，她也是趕快發文要大家暫時別和她的臉書有互動，以免被詐團騙了。
李俊諭說，此次真的很誇張，詐團直接說他有金流被檢方在調查中，要提供司法協助，真的肆無忌憚，他也呼籲司法單位千萬不能輕蹤，一定要重罰，這些詐團真的騙走太多人的血汗錢，害的很多人家破人亡。
彰化縣警局表示，今年截至11月，全縣已查獲詐欺集團241件、1489人，共查扣不法所得1億9078萬元，查緝車手數1千人，攔阻969件詐騙案，共攔阻金額將近6.5億元。
彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊昭賢表示，詐欺犯罪危害防制條例修法後加重刑罰，新法於今年8月施行，已將刑度提高到最高12年以下有期徒刑，甚至有加重其刑二分之一規定，更依騙到財物多寡增加刑度，冒用政府機關或公務員名義犯案者也會加重判刑。
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