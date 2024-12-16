台塑石化工安意外1作業員掉進灰斗 遭煤灰掩埋搶救不治

麥寮六輕園區塑化公司公用二廠昨天上午發生工安意外，許姓、何姓包商作業人員在進行靜電除塵器清灰作業時，許男突遭崩塌的煤灰掩埋，送醫不治，職安署中區職安中心今進廠調查，現場未發現防墜器和緊急救援設備，造成憾事，依法開罰包商、台塑石化公司，並要求台塑石化該工程及靜電除塵器停工限期改善。

六輕園區塑化公司公用二廠靜電集塵器昨天上午9時20分左右，許姓、何姓包商作業人員進行清灰作業時，不慎墜落灰斗內，致使煤灰崩塌將其掩埋，45歲許男的腳卡在灰斗內的爬梯，無法及時將人救出，約10時30分左右才將煤灰卸除，將許男緊急送醫，仍搶救不治。

職安署中區職安中心今天進廠調查，主任林聰偉表示，初步調查包商有依規定2人1組進入作業，許男身上有繫安全帶、配戴安全帽，但現場未發現捲揚式防墜器和緊急救援設備，因此錯過黃金救援時間，未能及時將人救出。

職安署認定包商有過失，將依職安法開罰3萬元到30萬元罰鍰，台塑石化未盡巡視和現場聯繫協調之責，依職安法開罰15萬元罰鍰，同時勒令該工程及靜電除塵器停工並限期改善。

麥寮管理處表示，已向勞工主管機關通報，並協助家屬處理後續事宜。 麥寮六輕園區昨天上午發生工安意外，許姓、何姓包商作業人員在進行靜電除塵器清灰作業時，許男突遭崩塌的煤灰掩埋，送醫不治。圖／本報資料照