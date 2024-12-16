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員工墜入灰斗喪命 台塑化公用二廠1死遭勒令停工…包商也挨罰

中央社／ 雲林縣16日電

台塑石化公用二廠的外包廠商許姓員工昨天上午執行集塵槽內部灰渣清理工作時落入灰斗，經送醫後仍不治；職安署今天進場調查，勒令停工並限期改善，台塑化和包商將依法開罰。

職安署中區職安中心主任林聰偉今天告訴中央社記者，台塑石化公司公用二廠靜電集塵器集塵槽昨天上午9時許有異狀，外包廠商許姓員工入內執行清理工作時落入灰斗，10時許被救出送醫仍不治。

職安署今天派員進廠初步調查，廠商有依規定2人1組進入作業，許男身上也有繫安全帶並戴安全帽，但現場未發現捲揚式防墜器和緊急救援設備，釀成憾事。

職安署認定包商有過失，將依職安法開罰3萬元到30萬元罰鍰，此外初步認定台塑石化未盡巡視和現場聯繫協調之責，依職安法開罰，最高新台幣15萬元罰鍰，同時該廠勒令停工並限期改善。

麥寮管理部對此回應，昨天上午9時許六輕工業區廠包商許姓和何姓員工在進行靜電除塵器清灰作業時，許男突然遭崩塌的煤灰掩埋。經現場施予急救並送醫救治，醫院仍宣告不治。

麥寮管理部強調，全案已向勞工主管機關通報，並協助家屬處理後續事宜。

六輕工業區。聯合報系資料照
六輕工業區。聯合報系資料照

六輕 台塑化 麥寮

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