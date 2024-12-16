瓦斯工送瓦斯忘關門 男潛新莊滷味店搜刮現金、偷4包王子麵

新北市1名男子日前步行經過新莊區天祥街時，見1間滷味店店門未關且屋內無人，竟闖進店內偷走4包王子麵及1700元現金。店家事後發現報警，警方了解後發現竊嫌趁著瓦斯行送瓦斯來店內忘了關門時行竊，將調閱監視器釐清犯嫌身份並通知到案。

從監視器畫面發現，8日上午11時許，1名戴著口罩的男子步行經過新莊區天祥街一間滷味店時，見到店內無人竟潛入偷走收銀機內現金1700元，離開前還順手拿走櫃台上4包王子麵。

店家事後發現遭竊，11日到轄區派出所報案。店家向警方表示，8日當天滷味店未營業，因該日要請配合的瓦斯行前來送瓦斯，於是先將鑰匙交給瓦斯行。不料瓦斯工人送完瓦斯後卻忘了關門，竊嫌見有機可趁入內行竊。