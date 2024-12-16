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瓦斯工送瓦斯忘關門 男潛新莊滷味店搜刮現金、偷4包王子麵

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子日前步行經過新莊區天祥街時，見1間滷味店店門未關且屋內無人，竟闖進店內偷走4包王子麵及1700元現金。店家事後發現報警，警方了解後發現竊嫌趁著瓦斯行送瓦斯來店內忘了關門時行竊，將調閱監視器釐清犯嫌身份並通知到案。

從監視器畫面發現，8日上午11時許，1名戴著口罩的男子步行經過新莊區天祥街一間滷味店時，見到店內無人竟潛入偷走收銀機內現金1700元，離開前還順手拿走櫃台上4包王子麵。

店家事後發現遭竊，11日到轄區派出所報案。店家向警方表示，8日當天滷味店未營業，因該日要請配合的瓦斯行前來送瓦斯，於是先將鑰匙交給瓦斯行。不料瓦斯工人送完瓦斯後卻忘了關門，竊嫌見有機可趁入內行竊。

新莊警方獲報後立即調閱監視器，發現竊嫌疑似步行前往店家，犯案後步行離去，正擴大調閱監視器釐清犯嫌身份，待確認身分後通知犯嫌到案說明，詢後依竊盜罪嫌送辦。

被偷的滷味店監視器拍下竊嫌偷竊畫面。圖／擷取自社會事新聞影音
被偷的滷味店監視器拍下竊嫌偷竊畫面。圖／擷取自社會事新聞影音
新莊警方調閱監視器發現竊嫌犯案後步行離開。記者黃子騰／翻攝
新莊警方調閱監視器發現竊嫌犯案後步行離開。記者黃子騰／翻攝

偷竊 滷味 瓦斯行 監視器

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