好脫序！新竹男推倒50多輛機車 自己看監視器驚覺貪杯誤事

新竹縣竹東警分局竹東派出所在8月4日凌晨接獲民眾報案，發現北興路一段至二段沿線多台機車倒地，警方到場清點時，發現竟高達52台機車遭人推倒，調閱案發監視器並查訪附近居民，找到錢姓男子疑似飲酒泥醉，故將沿線機車推倒，錢男看了監視器畫面才驚覺自己貪杯誤事，全案依毀損罪嫌移送。

竹東派出所所長曾志明表示，派出所在8月4日凌晨接獲民眾報案，民眾指稱北興路一段至二段沿線多台機車倒地，警方到場清點後發現竟高達52台機車遭人推倒，調閱案發監視器並查訪附近居民， 發現一名男子疑似飲酒泥醉，故將沿線機車推倒。