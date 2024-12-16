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好脫序！新竹男推倒50多輛機車 自己看監視器驚覺貪杯誤事

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東警分局竹東派出所在8月4日凌晨接獲民眾報案，發現北興路一段至二段沿線多台機車倒地，警方到場清點時，發現竟高達52台機車遭人推倒，調閱案發監視器並查訪附近居民，找到錢姓男子疑似飲酒泥醉，故將沿線機車推倒，錢男看了監視器畫面才驚覺自己貪杯誤事，全案依毀損罪嫌移送。

竹東派出所所長曾志明表示，派出所在8月4日凌晨接獲民眾報案，民眾指稱北興路一段至二段沿線多台機車倒地，警方到場清點後發現竟高達52台機車遭人推倒，調閱案發監視器並查訪附近居民， 發現一名男子疑似飲酒泥醉，故將沿線機車推倒。

警方通知錢姓男子到案說明時，錢男看了監視器畫面才驚覺自己貪杯誤事，全案依毀損罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。警方也呼籲民眾理性飲酒，無論是參加聚會還是日常飲酒，都應節制，避免酒後失控、行為脫序。

警方到場清點時，發現竟高達52台機車遭人推倒。圖／警方提供
警方到場清點時，發現竟高達52台機車遭人推倒。圖／警方提供

失控 新竹 監視器

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