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袖珍攝影器裝腳上偷拍3女同事裙下風光 工程顧問公司員工遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區某工程顧問公司林姓男員工，2022年7月下旬，涉嫌密集使用體型袖珍的影像紀錄器，於上班時間或搭乘電梯時，伺機偷拍3名女同事的裙下風光。新北地檢署依涉犯刑法竊錄他人身體隱私罪、妨害性隱私罪嫌將林男起訴。

檢警調查，林男是自2022年7月15日起，密集將影音製作者常用來記錄生活的小型影像紀錄器，固定於腳上，在利用上班時間與著裙裝的女同事聊天，或搭乘電梯時，伺機將鏡頭移至被害人雙腿下方偷拍。

最後林男賊星該敗，一次犯案時被同公司楊姓會計發現，他竟直接在辦公室對女同事下手，於是向人資部門李姓副主管投訴進而報警處理。警方前往查扣林男手機、筆電、隨身碟、影像紀錄器及電腦主機、硬碟，進行數位採證後發現共有3名女同事遭偷拍，3女也一致決定對林男提告。

新北市板橋區某工程顧問公司林姓男員工涉嫌使用袖珍影像紀錄器，伺機偷拍3名女同事裙下風光，遭新北地檢署起訴。圖／示意圖，取自YouTube
新北市板橋區某工程顧問公司林姓男員工涉嫌使用袖珍影像紀錄器，伺機偷拍3名女同事裙下風光，遭新北地檢署起訴。圖／示意圖，取自YouTube

偷拍 同事

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