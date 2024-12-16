袖珍攝影器裝腳上偷拍3女同事裙下風光 工程顧問公司員工遭訴

新北市板橋區某工程顧問公司林姓男員工，2022年7月下旬，涉嫌密集使用體型袖珍的影像紀錄器，於上班時間或搭乘電梯時，伺機偷拍3名女同事的裙下風光。新北地檢署依涉犯刑法竊錄他人身體隱私罪、妨害性隱私罪嫌將林男起訴。

檢警調查，林男是自2022年7月15日起，密集將影音製作者常用來記錄生活的小型影像紀錄器，固定於腳上，在利用上班時間與著裙裝的女同事聊天，或搭乘電梯時，伺機將鏡頭移至被害人雙腿下方偷拍。