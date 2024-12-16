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台三線阿婆灣又傳重機死亡事故 嘉縣警局加強作為遏止違規

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣台三線番路鄉段昨天中午又有名普通重機18歲詹姓男騎士疑因失控打滑自摔送醫不治，嘉義縣議員莊峻傑今天在縣議會臨時會要求警方，應再加強阿婆灣前後1.5公里間取締違規。縣警局交通隊表示，已擬具加強勤務、測速及改善道路等3方面遏止違規，維護用路人安全。

莊峻傑表示，縣警局於台三線取締違規重機已有成效，但昨天又發生一起不幸死亡事故，由於阿婆灣前後1.5公里範圍內經常是重機壓車、噪音路段，希望在這前後2段加強取締。

嘉義縣警局長李權哲表示，已聯絡廠商在這路段加設測速照像、並加強取締。

嘉義縣交通隊表示，將以守望勤務、測速照像及道路工程等方面加強台三線違規取締；在守望勤務上於每周六、日，9至15時，由制服員警機動在台3線312公里（阿婆灣商店前）、台3線313.5公里（川興商店前）前守望，針對汽、機車任意增、減設備及改裝排氣管製造噪音部分，主動檢具相關事證資料，函請監理、環保單位辦理召回臨時檢驗。

於台3線中埔、番路、大埔鄉易肇事路段，實施移動式測速照相勤務。在台3線305.8公里處，已設置1部固定式測速照相儀器。明年初在台3線313.5公里處（川興商店前），將再裝設1部固定式測速照相儀器，防制汽、機車超速違規。

另外在道路工程，函請公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段，在該轉彎前增設慢行「警49」、安全方向導引「輔2」標誌，並增設「防撞水泥護欄」防範車輛衝出邊坡及路中央增設「回復式防撞桿」，促使車輛駕駛人減速慢行，有效降低重機車駕駛人恣意過彎壓車、跨越雙黃線違規行為，維護用路人安全。

嘉義縣警局長李權哲表示，已聯絡廠商在台三線路段加設測速照像、加強取締。記者李宗祐／攝影
嘉義縣警局長李權哲表示，已聯絡廠商在台三線路段加設測速照像、加強取締。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員莊峻傑關切台三線重機違規事件。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員莊峻傑關切台三線重機違規事件。圖／翻攝畫面
嘉義縣台三線又發生騎士死亡事故，嘉義縣議員在議會臨時會要求警方加強阿婆灣前後1.5公里間取締違規。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣台三線又發生騎士死亡事故，嘉義縣議員在議會臨時會要求警方加強阿婆灣前後1.5公里間取締違規。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣台三線番路鄉段昨天中午有名普通重機騎士失控打滑自摔送醫不治。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣台三線番路鄉段昨天中午有名普通重機騎士失控打滑自摔送醫不治。記者李宗祐／翻攝

嘉義 測速 重機

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