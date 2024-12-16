台三線阿婆灣又傳重機死亡事故 嘉縣警局加強作為遏止違規

嘉義縣台三線番路鄉段昨天中午又有名普通重機18歲詹姓男騎士疑因失控打滑自摔送醫不治，嘉義縣議員莊峻傑今天在縣議會臨時會要求警方，應再加強阿婆灣前後1.5公里間取締違規。縣警局交通隊表示，已擬具加強勤務、測速及改善道路等3方面遏止違規，維護用路人安全。

莊峻傑表示，縣警局於台三線取締違規重機已有成效，但昨天又發生一起不幸死亡事故，由於阿婆灣前後1.5公里範圍內經常是重機壓車、噪音路段，希望在這前後2段加強取締。

嘉義縣警局長李權哲表示，已聯絡廠商在這路段加設測速照像、並加強取締。

嘉義縣交通隊表示，將以守望勤務、測速照像及道路工程等方面加強台三線違規取締；在守望勤務上於每周六、日，9至15時，由制服員警機動在台3線312公里（阿婆灣商店前）、台3線313.5公里（川興商店前）前守望，針對汽、機車任意增、減設備及改裝排氣管製造噪音部分，主動檢具相關事證資料，函請監理、環保單位辦理召回臨時檢驗。

於台3線中埔、番路、大埔鄉易肇事路段，實施移動式測速照相勤務。在台3線305.8公里處，已設置1部固定式測速照相儀器。明年初在台3線313.5公里處（川興商店前），將再裝設1部固定式測速照相儀器，防制汽、機車超速違規。