父往生女兒回家打掃驚見櫥櫃放未爆彈 軍：無引信廢彈

高市程姓女子在父親往生後，今天上午8點多回鼓山區老家打掃，打開廚房下方流理台打掃時，驚見一枚疑父親生前拾回的未爆彈，嚇得報警；警方急管制並通報軍方未爆彈處理小組，軍方檢視該枚8未爆彈為迫擊砲廢彈彈體，無引信、火藥，已順利移除。

鼓山警分局指出，程姓女子（51歲）的父親往生後，程女今天上午8點多回到鼓山區新疆路的老家打掃，打開廚房流理台下方，發現一枚看似炸彈的未爆彈，懷疑是父親生前拾回藏放，嚇得報警。

內惟派出所獲報趕抵現場，經檢視外型是一枚未爆彈，緊急管制現場、拉起封鎖線，並要求程女勿觸碰先行離開住家，隨後通知偵查隊鑑識小組及國軍未爆彈處理小組接辦。

陸軍第八軍團指揮部表示，轄屬第四地區支援指揮部於今天上午接獲警方通知鼓山區一處民宅發現疑似未爆彈，隨即派遣未爆彈處理小組赴現場處理，現場鑑定該枚未爆彈為81公厘迫砲彈殘體，彈體已鏽蝕，料（批）號不明，且引信已失效、內無火藥，無危安顧慮。