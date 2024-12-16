快訊

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

Fans17上傳逾萬部未成年片遭搜索 收押6人竟見「爆料公社」負責人

台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

陳梅慧遇劫肇事車行車影像消失 檢方：駕駛報出險忘裝回

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導

金融犯罪調查師陳梅慧本月四日在國道發生車禍身亡，肇事的司機徐男為uber駕駛，網傳行車記錄器「被消失」，甚是還傳出六車行車記錄器也不見等陰謀論，當時國道警澄清「相關影像證據已交由新竹地檢署偵辦」，今天新竹地檢署開記者會說明主因，徐男因11月初肇事，當時取出記憶卡報出險，忘了裝回去，才會傳出肇事車沒有記錄器影像。

專案小組發現，徐男有裝行車記錄器，但記憶卡已取出，原因是因為徐男在11月初就有肇事的情況，取出記憶卡報出險，忘了裝回去。檢方說明，此案就算沒有徐男的行車記錄器影像，透過其他車輛的影像和國道攝影機，判斷他殺的可能性低，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。

新竹地檢署今天早上針對此國道77.7公里事故偵查終結開記者說明會，檢方在今天出示陳梅慧所搭乘車輛的行車記錄器畫面，該車停下來之後，約22秒後就遭到後方車輛撞擊。此外，前方第二台車也有行車記錄器，顯示出車禍的狀況，可以看見後方車輛的速度很快。

徐姓駕駛向警方說明，他是跑機場接送的，依照他的經驗，雖然中線車道和外線車道都塞車，可是內側車道沒有塞車，他為了怕客人趕不上飛機，只要內側可以正常行駛，就會保持正常的速度，當天他就是為了趕時間，運氣不好行經的路段是彎道死角，才會撞上前車。

檢方今天表示，事故地點屬彎道，因彎道視線遮擋，肇事駕駛怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道，駛入77.7K處後才發現前方車輛停下，徐男來不及剎車而追撞前車，造成陳梅慧死亡。

根據徐姓駕駛向警方說明，雖然中線車道和外線車道都塞車，可是內側車道沒有塞車，他為了怕客人趕不上飛機，只要內側可以正常行駛，就會保持正常的速度。記者郭政芬／攝影
根據徐姓駕駛向警方說明，雖然中線車道和外線車道都塞車，可是內側車道沒有塞車，他為了怕客人趕不上飛機，只要內側可以正常行駛，就會保持正常的速度。記者郭政芬／攝影
檢方今天說明，事故地點屬彎道，因彎道視線遮擋，肇事駕駛怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道。記者郭政芬／翻攝
檢方今天說明，事故地點屬彎道，因彎道視線遮擋，肇事駕駛怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道。記者郭政芬／翻攝
檢方說明，此案就算沒有徐男的行車記錄器影像，透過其他車輛的影像和國道攝影機，判斷他殺的可能性低，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。記者郭政芬／翻攝
檢方說明，此案就算沒有徐男的行車記錄器影像，透過其他車輛的影像和國道攝影機，判斷他殺的可能性低，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。記者郭政芬／翻攝

國道 行車記錄器 車道

延伸閱讀

陳梅慧遭撞亡陰謀論 竹檢關鍵釐清：2車距離3.6km

陳梅慧國道遭撞亡今晚將火化 竹檢中午說明偵查終結

幣流專家陳梅慧國道遇劫爆陰謀論 家屬悲痛發聲：盼檢調給交代

陳梅慧國道遭撞亡陰謀論四起 竹檢：將儘速向社會大眾說明

相關新聞

陳梅慧遇劫肇事車行車影像消失 檢方：駕駛報出險忘裝回

金融犯罪調查師陳梅慧本月四日在國道發生車禍身亡，肇事的司機徐男為uber駕駛，網傳行車記錄器「被消失」，甚是還傳出六車行...

Fans17上傳未成年片遭搜索 收押6人竟見爆料公社負責人

網路成人片平台「Fans17」上傳多部未成年性影片供會員欣賞，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准，其中一名收押被...

陳梅慧遭撞亡陰謀論 竹檢關鍵釐清：2車距離3.6km

金融犯罪調查師陳梅慧本月四日在國道發生車禍，因死傷者身分特殊，最高檢察署下令新竹地檢署釐清，竹檢今天開記者會宣布偵查終結...

陳梅慧國道遭撞亡 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧本月四日凌晨先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距8...

獨／高雄民宅驚見迫擊砲未爆廢彈 父往生女兒打掃發現

高市鼓山區一處民宅驚見未爆彈！程姓女子在父親往生後，今早回老家打掃，在廚房發現疑父親生前拾回的未爆彈，嚇得報警；轄區警方...

高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄茄定的陳姓漁民2022年9月6日在台中外海進行拖網作業時，撈到一副1級保育類物種大村鯨的下顎骨，陳男委託許姓友人在今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。