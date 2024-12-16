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民眾帶小朋友闖鐵道自拍 警：可處5萬元以下罰鍰

中央社／ 彰化16日電

阿里山林鐵日前發生民眾闖入鐵道意外，有鐵道迷發現台鐵彰化火車站有民眾在鐵道自拍，幸好當時沒有火車經過。鐵路警察局則說，尚未接到報案，可處罰鍰5萬元以下、1萬元以上。

阿里山火車發生遊客違規至軌道區域遭撞事故，網友們全面支持主管機關重罰；林鐵依法究責旅行社外，同時也針對違規遊客，將請警方依公共危險罪嫌函送法辦，旅行社人員也出面道歉，表示針對領隊及旅客安全意識將加強宣導。

有鐵道迷在臉書（Facebook）貼文指出，他前往台鐵彰化機務段扇形車庫參觀，站在車庫觀景台時，發現有民眾竟然帶著小朋友闖入鐵路淨空區，站在鐵軌上自拍，幸好當時沒有火車經過，不然後果不堪設想。

這名鐵道迷說，民眾自拍的地點禁止進入，他推測可能是從火車站區的缺口進入。

針對有民眾闖入鐵道自拍，鐵路警察局台中分局彰化分駐所今天指出，目前未接到報案，不過針對臉書照片會進行調查，一旦確認闖入鐵道民眾身分，可依鐵路法違規行走鐵路規定，處新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

火車站 自拍 鐵道迷

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